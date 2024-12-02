ICA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu: Doğal elyafların üstünlüğü, ölçülebilir ve sürdürülebilir

İZMİR / EKONOMİ

Akdeniz’deki pamuk üreticisi ülkeleri bir araya getiren, pamuk ve tekstil sektöründeki son gelişmelerin paylaşıldığı Akdeniz Pamuk Yolu etkinliğinin 7.’si Yunan Pamuk Birliği ile İspanya Ulusal Pamuk Merkezi ortaklığı ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte “Tedarik Zincirinde Yaşanan Gelişmeler Ve Tahkim” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Uluslararası Pamuk Derneği (ICA) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, doğal elyaflar konusunda algının değiştirilebileceğini belirtirken, sentetik elyafların sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin, pamuk endüstrisinin geleceği için çok önemli dikkat çeken Nohutlu, “Pamuk, diğer elyaflara kıyasla çok daha sürdürülebilir olsa da, sürdürülebilirlik ölçümleri çoğu zaman manipülasyona açık. Örneğin, doğal elyafların üretiminde su ve kimyasal kullanımı ölçülürken, polyester ya da viskon gibi sentetik elyafların üretiminde bunlardan hiçbiri ölçülmüyor. Ayrıca, sentetik elyaflardan kalan mikropartiküller gibi kalıntılar da hesaba katılmıyor. Polyesterden yapılmış giysilerin atıklarının biyolojik olarak parçalanamayan kısmı ise dikkate alınmıyor. Doğal elyafların sosyal faydası olarak milyonlarca insanın geçim kaynağı olması da hesaba katılmalı” dedi.

Doğal elyaflara dair algının ürünün tercih edilebilirliğini sağlayabildiğini söyleyen Nohutlu, “Make the Label Count (MTLC - Etiketin Önemini Anlat) adlı uluslararası bir koalisyon, doğal elyafları temsil eden organizasyonlar tarafından destekleniyor. MTLC, AB'deki tekstil ürünlerinin sürdürülebilirlik iddialarının doğru ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla çalışıyor. AB'nin taslak mevzuatı, her ürün için bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılmasını ve bunun için karmaşık bir Ürün Çevresel Ayak İzi Kategori Kuralları sisteminin kullanılmasını zorunlu kılacak. Eğer bu değişiklik yapılmazsa, sentetik elyafların doğal elyaflardan daha sürdürülebilir olarak değerlendirileceği bir durum ortaya çıkar” değerlendirmelerinde bulundu.

ICA’nın son başkanı Kim Hanna’nın kadın olduğuna dikkat çeken Nohutlu, ICA olarak, pamuk sektöründe kadınların katılımını teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.