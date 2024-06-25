'İlerleyen yıllarda İSO 500’de Eskişehir’den çok daha fazla firma yer alacak'

ESKİŞEHİR - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İSO 500 sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Küpeli, “İSO500 sıralamasında bu yıl açıklanan listede Eskişehir'de farklı lokasyonlarda ve Eskişehir OSB'de üretim yapan 17 sanayi kuruluşumuzun yer aldığı görülüyor. Sıralamaya giren tüm firmalarımızı şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sıralamaya giren ve bu ülke ekonomisi için canla başla üretim yapan tüm sanayi kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz. Onlar bu ülkenin yüz akıdır, istihdamın, ihracatın ve katma değerin merkezidirler” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İlk 500 sanayi kuruluşu listesinde daha çok Eskişehir’de ve OSB’de üretim yapan firmayı görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Küpeli, “Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 17 firmayla temsil ediliyor olmak şehrimiz adına gurur vericidir. Her sene büyük bir emekle açıklanan bu listede, Eskişehir’de üretim yapan sanayi kuruluşlarımızın sayısının artması için Eskişehir OSB Yönetimi olarak elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Listede yer alan sanayi kuruluşlarının bazısının sadece Eskişehir’de üretim tesisleri bulunurken, bazılarının ise ülkemizin diğer şehirlerinde farklı alanlarda üretim tesisleri bulunuyor. Ben hepsini kutluyor ve tebrik ediyorum. Eskişehir OSB’de halen yapımı ve inşaat çalışması süren 250’nin üzerinde yeni sanayi tesisi inşaatı var. Eminim ilerleyen yıllarda bu firmalar üretime geçtiğinde ve belli bir büyüklüğe ulaştıklarında, Eskişehir’den çok daha fazla sanayi kuruluşunun bu listede yer aldığını hep birlikte göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Genel olarak İSO500’deki firmaların mali verilerini de değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “ilk 500 firmanın üretimden satışlarındaki büyüme bir önceki yıl yüzde 119 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 42,1’e gerilemiş görünüyor. Dünya genelinde tüm pazarlarda yaşanan talep azalması, bunun yanında ülkemizde yaşanan büyük depremin getirdiği ekonomik etkiler ve yapılan seçimler sonrasında ekonomik alanda bazı politika değişimlerinin ve iç pazardaki kısıtlayıcı tedbrilerin etkisiyle birlikte şirketlerimizin satış büyümesinde önemli bir gerileme olduğunu görüyoruz. Enflasyondan arındırılmış reel büyümenin ise üretimden satışlarda 2022 yılına göre 2023 yılında reel olarak yüzde 13,8 gerilediği görülüyor. Bu durumun iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yine İSO500'ün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 29 düştüğü görülüyor, firmaların karlılık oranı yüzde 12,5’e gerilemiş durumda. En kritik veriyse sanayi kuruluşlarının finansman giderlerinin 2023 yılında yüzde 925 arttığı görülüyor. Sanayicilerin elde ettiği kârın yarısından fazlasını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu veriler umarım gerekli merciler tarafından iyi okunur. Sanayimizin çok daha fazla desteklenmeye ihtiyacı var. Yeni yatırımların mutlaka arttırılması, istihdam ve ihracatın desteklenmesi için yeni yatırımlara daha fazla teşvik verilmesi, vergilendirmede adalet sağlanması gerekiyor. Özellikle yabancı sermaye yatırımlarının istikrarlı bir ortam sağlanarak çok daha fazla ülkemize kazandırılması gerekiyor. Çok daha fazla sanayileşme ve üretim ülkemiz için tek çıkar yol ve halkın refahının sağlanmasındaki en önemli araç olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.

'Eskişehir sanayisi bölge ekonomisine ciddi bir değer katıyor'

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Eskişehir’de üretim yapan ciddi sayıda firmanın bulunmasının gurur verici olduğunu belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri. Başta havacılık, savunma, beyaz eşya, makine imalat ve gıda sanayi olmak üzere tüm sektörlerde ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olan Eskişehir ülkemizin en hızlı büyüyen sanayilerinden birine sahip. Bugün 1.500'den fazla üretici firması, 9 milyar dolara yakın cirosu, 4,3 milyar dolar ihracatı ve 100 bin kişilik istihdam ordusuyla Eskişehir sanayisi bölge ekonomisine ciddi bir değer katıyor. Bu başarıya imza atan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını içtenlikle kutluyorum” dedi.

“Hızlı bir toparlanma sürecine ihtiyaç duyuyoruz”

2023 yılının zor bir yıl olarak tamamlandığının altını çizen Kesikbaş, "Şirketlerimiz birçok riskle karşı karşıya kaldılar. 2024 yılının da kolay bir yıl olmayacağını tahmin ediyorduk. Elimizdekini nasıl koruyabiliriz sorusuna yanıt aradığımız bir yıl yaşıyoruz. Şirketler açısından nakit akış süreçlerini doğru yönetmek her zamankinden daha önemli olacak. Enflasyonist ortamın devam etmesi ve faizlerin aşağıya çekilememesi nedeniyle şirketler finansmana erişimde zorlanıyorlar. Diğer taraftan, elinde nakit olan işletmeler için bu dönem bir fırsat yaratabilir. Bu fırsatı özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yalın üretim alanlarında değerlendiren işletmelerin önemli bir avantaj sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

“Eskişehir, 5 milyar dolar ihracat hedefine yaklaşıyor”

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler de, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 sıralamasında yer alan Eskişehir merkezli firmalar ve merkezi şehir dışında olup da Eskişehir’de üretim yapan sanayi tesisleri hakkında değerlendirmede bulundu. Eskişehir sanayisinin her yıl gelişme kat ettiğini ve 5 milyar dolar ihracat hedefine adım adım yaklaştığını belirten Metin Güler, Eskişehir’deki yeni sanayi tesisi yatırımlarının da 5 milyar dolar hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Eskişehir markaları ülke ekonomisine değer katıyor

Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 sıralamasında Eskişehir merkezli Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş., Tusaş Motor Sanayii A.Ş., Renta Elektrikli Ev Aletleri, Korel Elektronik ve Alp Havacılık’ın yer almasından memnuniyet duyduğunu aktaran Güler, sıralamada yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti. Eskişehir sanayisinin ihracatıyla, istihdamıyla hem şehir hem de ülke ekonomisine değer kattığını belirten Güler, Eskişehir’in sanayi tesislerinin ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine destek olduğunu dile getirdi.

Merkezi Eskişehir’de olmayan firmalara da teşekkür

Merkezi şehir dışında olup da Eskişehir’de üretim yapan Arçelik, Ford Otosan, ETİ Maden İşletmeleri, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş, Şişecam, Yorglass, Pınar Süt Mamulleri, Çimsa, Modern Oluklu Mukavva’nın da Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 sıralamasında yer aldığını kaydeden Metin Güler, Eskişehir’e ve ülke ekonomisine kattıkları değer dolayısıyla bu firmaları da tebrik etti.

Eskişehirli tüccar çalışmaya, sanayici üretmeye devam ediyor

Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasındaki Eskişehir firmalarının sayısının artmasının şehrin istihdamının ve refahının da artması anlamına geldiğini vurgulayan Güler, Eskişehir’in tüccar ve sanayicisinin tüm zorluklara rağmen kararlılıkla çalışmaya, üretmeye, katma değer sağlamaya ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.

İSO 500'de yer alan sanayi kuruluşları

"Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde yer alan Eskişehir’de üretim tesisi bulunan 17 sanayi kuruluşu şu şekilde: “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Arçelik A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Tusaş Motor Sanayii A.Ş., Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş., Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş., Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş., Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş., Korel Elektronik San. ve Tic. A.Ş., İzocam Tic. ve San. A.Ş. ve Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş.”