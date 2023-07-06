Ilgın Ticaret Borsası’nda sezonun ilk hasat programı gerçekleştirildi

BURCU SUNA/KONYA

Programa Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Zeliha Akın, Ulusal Hububat Konseyi Başkan Yardımcısı Selçuk Aydınalp, Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, tüccarlar, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Ilgın’ın Konya tarımına verdiği katkıların anlatıldığı programda, 2023 yılı hasat döneminin ilk mahsul satışını gerçekleştiren Ilgın Gedikören Mahallesi çiftçilerinden Hasan Yalı’ya da hediye takdim edildi.

Gıda güvenliği, savunma sanayi kadar önemli

Ilgın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, harman döneminin ülkemiz, milletimiz ve tarım sektörü için hayırlı olmasını diledi. Gıda güvenliğinin savunma sanayi kadar önemli bir konu olduğunu ve Türkiye için milli güvenlik meselesi haline geldiğini aktaran Başkan Koç, “Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlike arz ediyor. Bu tehlikenden kurtulmak için daha fazla üretmek zorunda olduğumuzu unutmadan en kaliteli ürünleri üretme çabası ve gayreti içinde olmalıyız” dedi.

“Birlik ve beraberliğin bereketini hep birlikte yaşayacağız”

Ilgın Ticaret Borsası olarak emek ve alın terinin sermaye ile buluşmasına aracılık ettiklerini aktaran Başkan Hacı Ahmet Koç, Ilgın Ticaret Borsası’nda geçtiğimiz yıl 2 milyar 804 milyon TL’lik işlem gerçekleştirildiğini ifade etti. Bölge çiftçilerinin, üreticilerin ve üyelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Koç, birlik ve beraberliğin bereketini hep birlikte yaşayacaklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Emek ve alın terinin sermaye ile buluşmasına aracı olan Borsamız her daim üreticimizin, tacirlerimizin ve üyelerimizin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bizler bölge çiftçimize, üreticilerimize ve üyelerimize yol gösteren, sorun ve sıkıntılarını yerinde çözen çalışmalar yapacak ve her daim sizlere daha iyi hizmetler sunacağız. Birlik ve beraberliğin bereketini birlikte yaşayacağız inşallah. Tüm paydaşlarımıza bol ve bereketli bir yıl dilerim.”

Koç ayrıca, borsa hizmet binasının bahçesine TOGG ve diğer elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruluşu gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Konya’da 2,2 milyon ton buğday, 1,1 ton arpa bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi Başkan Yardımcısı Selçuk Aydınalp ise, Konya’da beklenen rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de 21,5 milyon ton buğday ve 9 milyon ton arpa rekoltesi beklediklerini aktaran Aydınalp, “Konseyimizin raporlarına göre, Konya’mızda 2,2 milyon ton buğday, 1,1 milyon ton arpa rekoltesi beklenmektedir. Hasat başlamadan önce hükümetin müdahil alım fiyatları üzerine, yetkililerle bir araya gelerek raporlarımızı sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu müdahil alım fiyatları tüm çiftçilerimizi memnun etmiştir. İyi bir fiyatın açıklanmasında Konsey olarak etkimizin olması da bizleri sevindirmiştir” diye konuştu.

"Tarımda bölgenin parlayan yıldızlarından biri haline geldik"

Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Zeliha Akın da, Ilgın’ın Konya tarımının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Akın, “Ilgın tarım ve hayvancılık şehridir. 800 bin dekar alanda üretim gerçekleştiriliyor. 5 bin 600 çifti kardeşimiz var. Bölgenin parlayan yıldızlarından biri haline geldik. Bölgemize yönelik gerçekleştireceğimiz yeni projeler ile çok daha güzel işlere imza atacağız. Çiftçilerimizin hasatlarının bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

183 bin dekar alanda buğday ekimi yapılıyor

Son olarak konuşan Ilgın Kaymamı Aytekin Yılmaz ise, hububatın ilçe ekonomisine olan katkısını anlattı. Yılmaz, ekili alanlar ile ilgili bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “2023 yılında 183 bin 833 dekarda buğday, 135 bin 412 dekarda arpa, 10 bin 214 dekarlık alanda yulaf ekimi yapılmıştır. 2023 yılı hasat döneminin çiftçilerimize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını, hasatın bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından, bu yılın ilk hasat ürününü Ilgın Ticaret Borsası’na getirerek satan Gedikören Mahallesi çiftçilerinden Hasan Yalı’ya hediye takdim edildi. Programın devamında katılımcılara geleneksel Konya pilavı ikram edildi.