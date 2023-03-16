İmamoğlu, depremin yol açtığı sorunların çözümünde merkez-yerel işbirliği önerdi

Eray ŞEN



ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği izlemeye gelen binlerce kişinin sadece bir bölümü toplantının yapıldığı salona alınabildi, çok sayıda vatandaş ise dışarıda kaldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan İmamoğlu, Türkiye’nin önceliği afet ve depremle mücadeleye vermek zorunda olduğunu belirterek, “Sorunun çözümü için yerel yönetimle merkezi yönetimin çok yakın işbirliği yapması gerektiği gerçeğini unutamayız. Hatta uluslararası kurum ve kaynakları, sivil toplum, iş dünyası ve vatandaşlarımızı da bu seferberliğe dahil etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul’da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynağın, en iyimser hesapla Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık beş yıllık bütçesi kadar olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Hiçbir iş yapmayalım, çalışanlarımıza maaş ödemeyelim, kaynaklarımızı tümüyle dört beş yıl güçlendirme için kullansak bile yetmiyor. Dolayısıyla resim açıktır ve nettir. Başta İstanbul olmak üzere deprem tehdidi altındaki kentlerimizin hiçbirinin, yerel kaynaklarla, belediyelerin kaynaklarıyla bu yaşamsal sorununun çözümünün mümkün olmadığı ortadadır.”

Kahramanmamraş depremi ile Türkiye’de oluşan maddi kaybın 100 milyar dolar olduğu yönündeki açıklamalara değinen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılasının sekizde birinden bahsediyoruz. Böylesi bir ekonomik kaybın giderilmesi yerel yönetimler ile çözülecek mesele değil. Depremle ilgili sorunumuz, belediyelerimizin bununla ilgili kaynaklarının sınırlı olmasından ibaret değil. Bu esaslı sorunun ötesinde yoğun sorunlarımız var. Örneğin konut üretilmesi meselesi; birçok ülkede neredeyse tümüyle yerel yönetimlerin sorumluğundayken, Türkiye’de kendisini tamamen yerel yönetimden uzaklaştırarak oluşturulan ve merkezi yönetimin bir aygıtı haline gelmiş olan TOKİ’nindir ve bu yanlıştır.”

Profesörler panelde buluştu

Etkinlik kapsamında Prof.Dr. H.Tarık Şengül’ün moderatörlüğünde yapılan ‘Bilimin Rehberliğinde Depreme Dayanıklı Kent’ konulu panele konuşmacı olarak; Prof. Dr. Alper İlki, Prof.Dr.Bahar Yetiş, Prof.Dr.Barış Binici, Prof.Dr.Ebru Voyvoda, Prof.Dr.Kayıhan Pala, Prof.Dr.Murat Şeker, Prof.Dr.Naci Görür ve Prof.Dr.Süleyman Pambal katıldı.