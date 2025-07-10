İMO Başkanı Gündeşli'den İnşaat Sektörüne Sert Uyarı: "Denetimsizlik Can Alıyor!"

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta son dönemde artan ve üzücü sonuçlar doğuran iş kazaları, özellikle inşaat sektöründe alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kahramanmaraş Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Gündeşli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörün "ağır ve çok tehlikeli" olarak sınıflandırıldığını belirterek, kazaların büyük ölçüde bilinçsizlik, tedbirsizlik, eğitimsizlik ve denetimsizlikten kaynaklandığını vurguladı.

Kaçak Yapılaşma ve Denetimsiz Çalışma Tehlikesi

Gündeşli, iş kazalarını önlemek adına ilk adımın ruhsatsız, kaçak ve denetimsiz yapım ve yıkım faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini ifade etti. Ruhsatlı projelerde ise iş güvenliği uzmanı, fenni mesul ve denetim çalışanı zorunluluğunun bulunduğunu hatırlattı. Ne yazık ki, inşaat kazalarının neredeyse yarısının düşme sonucu meydana geldiğine dikkat çeken Gündeşli, bu durumun çoğunlukla basit tedbirsizliklerden kaynaklandığını ve iş güvenliği önlemleriyle kolayca engellenebileceğini belirtti.

Yasal Çerçeve Yeterli, Uygulama Eksik

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen güçlü bir yasal altyapı olduğunu söyleyen İMO Başkanı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yanı sıra Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik gibi önemli düzenlemelerin bulunduğunu hatırlattı. Gündeşli, yasa ve yönetmeliklere tam uyum sağlanması, tedbirlerin eksiksiz alınması ve denetimlerin artırılması durumunda iş kazalarının minimum seviyeye indirileceğinin muhakkak olduğunu dile getirdi.

Tam Zamanlı Uzman ve Güçlendirilmiş Denetim Talebi

Kazaların önüne geçmek için somut öneriler de sunan Gündeşli, her şantiyede tam zamanlı bir şantiye şefi, bir fenni mesul ve bir iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca ilgili idareler ve yapı denetim kuruluşları tarafından daha sık kontrollerin yapılmasıyla daha güvenli şantiyeler ve yapılar inşa edileceğini sözlerine ekledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve ilgili Yönetmeliklere uygun olmayan şantiyelerin ise derhal durdurulması gerektiğini savundu.

Kamu Statüsü Talebi ve Son Mesaj

Gündeşli'nin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise kamu adına görev yapan fenni mesuller, şantiye şefleri, iş güvenliği uzmanları ve yapı denetim görevlilerinin kamu çalışanı statüsünde hak ve yetkiye sahip olması gerektiğiydi.

Açıklamasını, "ÖNCE İNSAN, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ VE YAPI GÜVENLİĞİ SONRA İŞ..." mesajıyla tamamlayan Gündeşli, insan hayatının ve güvenliğin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğinin altını çizdi.