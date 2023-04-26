İNDAK’a anlamlı ödül

EKONOMİ/BURSA - İnegöl’de 2016 yılında 23 gönüllünün bir araya gelmesiyle kurulan, geride kalan sürede İnegöl Belediyesi’nin de ciddi katkı ve destekleriyle adeta tam donanımlı bir arama kurtarma ordusuna dönüşerek bugün sayısı 200’leri aşan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), Kahramanmaraş depreminde ortaya koyduğu başarı ve fedakarlığıyla dikkat çekti.

11 gün boyunca Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ve bu süreçte 12 kişiyi canlı olarak kurtaran, 98 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden İNDAK ekibi, özellikle 222’nci saatte Melike İmamoğlu’nu enkaz altında kurtararak büyük bir başarıya imza atmıştı. İNDAK, bu başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı” ile ödüllendirildi.

Depremin ilk anından itibaren birkaç saat içerisinde hazırlıklarını yapıp bölgeye ulaşan ve 11 gün boyunca deprem bölgesinde etkin bir rol oynayan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi adına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanını İNDAK Başkanı Ömer Gürkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.