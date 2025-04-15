İnegöl’de mobilya şöleni başladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İnegöl Mobilyasının vitrini MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 52’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 19 Nisan’a kadar sürecek fuarda yeni sezonun trendleri, özel seriler ve özgün tasarımlar da ilk kez görücüye çıktı. Fuarda tamamı İnegöl’deki üretici firmalardan oluşan 147 marka yer alıyor. Fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, milletvekilleri, mobilya sektörü temsilcileri ile dernek başkanları katıldı. Açılışta konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün 3 bine yakın üreticiyle mobilya sektörünün yüzde 20’lik ihracatını karşıladığını söyledi. İnegöl ekonomisinin 1,8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını kaydeden Uğurdağ, sadece mobilya sektörünün 853 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve yüzde 95 dış ticaret fazlası verdiğini belirtti. Bu yılki fuarda İnegöl'den 147 firmanın doğrudan katılım sağladığını aktaran Uğurdağ, fuarın sadece salonlarla sınırlı kalmadığını, showroomlar ve fabrikalarla tüm şehrin adeta bir fuar alanına dönüştüğünü ifade etti.

Amerika pazarına adım atıldı

İnegöl mobilya sektörünün ihracat hedeflerine de değinen Uğurdağ, özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. İnegöl Tşcaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde ABD’de TAFEX adı altında bir şirket kurduklarını duyuran Uğurdağ, geçen ay Amerika’da düzenlenen fuara 54 İnegöllü firmanın katıldığını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Tüm sektörleri ABD pazarı için hazırlık yapmaya çağıran Uğurdağ, “Bazı firmalarımız yıllık üretimlerini bağlayacak seviyede bağlantılar kurdu. ABD'deki bu yeni oluşum, sektörümüz için bir dönüm noktası olacak. Tüm üreticilerimizi Amerika pazarına açılmak için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. İnegöl olarak sadece mobilya üretmiyoruz, aynı zamanda Türkiye’nin tasarımını ve ticaret aklını da ihraç ediyoruz” dedi.

‘Hammaddede %15’lik OGM payı kaldırılsın’ talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisindeki artan rolüne dikkat çekti. Sektörün ihracattaki payını yüzde 0,7’den yüzde 2’ye çıkardığını belirten Güleç, bu başarı hikayesinin imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon olmak üzere dört temel formüle dayandığını söyledi. Güleç, Türkiye’de 45 bin mobilya üreticisinin bulunduğunu ve bu firmaların yarısının doğrudan ihracat yaptığını ifade etti. Mobilya sektörünün imalat yapan tüm sektörler içinde yüzde 10’luk bir paya sahip olduğunu vurgulayan Güleç, bu oranın sektöre olan potansiyeli açıkça gösterdiğini söyledi. Sektörün karşılaştığı temel sorunlardan birinin hammadde maliyetleri olduğunu vurgulayan Güleç, Türkiye’nin dünyanın en pahalı odununu kullandığını belirtti. Almanya, ABD ve Rusya’daki fiyatlarla kıyaslayan Güleç, “Türkiye’de odunun tonu 100 doları buluyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün aldığı yüzde 15’lik payın kaldırılması gerekiyor. Bu düşerse sunta ve MDF fabrikaları da indirim yapacak, bunun da sözünü aldık” dedi. Güleç, enflasyonla mücadelenin sadece para politikasıyla değil, üretimin güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini de kaydetti.

2025 yılında ihracatçılara 33 milyar TL destek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2024 yılında Türkiye'nin ihracatının 262 milyar dolara yükseldiğini belirten Gürcan, mobilya sektörünün bu başarıda önemli bir paya sahip olduğunu, sektörün son 20 yılda ihracatını 10 kat artırarak 2024 yılında 4,5 milyar dolara ulaştırdığını söyledi. Gürcan, Türkiye'nin mobilya sektöründe sürdürülebilir başarı için sanayicilerin yenilikçi üretim tekniklerine, dijital dönüşüme ve yeşil mutabakata uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını belirtti. Sektörün en çok ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma alanlarında da Ticaret Bakanlığı olarak önemli destekler sağladıklarını belirten Gürcan, 2023 yılında ihracatçılara 14,3 milyar TL, 2024 yılında 24,7 milyar TL destek verdiklerini, 2025 yılı için ise 33 milyar TL destek verilmesinin planladığını söyledi.