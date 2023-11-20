İnegöl’ün nüfusuna mobilya sektörü dopingi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre İnegöl’ün nüfusu, 2021 yılında 286 bin 848 iken 1 yılda 7 bin 687 artarak 294 bin 485 oldu. 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa Türkiye’nin dördüncü kalabalık şehri olurken, İnegöl ise 294 bin 485 nüfusa erişerek Bursa’nın ilçeleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan İnegöl, yeni nüfusu ile 19 ilin nüfusunu da geride bıraktı. Bunda ilçe dış ticaretinin lokomotif sektörü olan mobilya sektörünün etkisi büyük. Mobilya sektörü 716 milyon dolarlık ihracatıyla İnegöl’ün toplam ihracatından yüzde 51 pay alıyor. Sektör ilçede 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. İnegöl’ün sadece nüfusuyla değil, ekonomisiyle de pek çok ili geride bıraktığını vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban, şehri büyüme hızı ve potansiyelini göz önünde bulundurarak en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İnegöl’ün her yıl ortalama nüfus artışının 6-8 bin dolayında olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Nüfusun hızlı artışının en büyük sebeplerinden biri, İnegöl’ün iş sahası. İstihdam dostu mobilya sektörünün oluşturduğu iş imkanı, şehrimizin bu yönde de hızlı gelişim göstermesini sağlıyor. Tarihten bu yana ağaç ve ahşap işçiliği ile öne çıkan İnegöl, özellikle son çeyrek asırlık dönemde fabrikalaşma ve ihracata verdiği önemle mobilya sektöründe önemli bir aşama kaydetti. Tekstil fabrikalarının da yer aldığı Organize Sanayi Bölgemizde, son 10 yılda mobilya üretiminin ve ihracatının tekstili de geçerek Türkiye Mobilya Sektörüne önemli bir katkı vermeye başladığını görüyoruz. Bu gelişimle beraber yeni Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi siteleri ve alışveriş merkezi formundaki Mobilya AVM’ler ile İnegöl Mobilyası bugün şehrin lokomotifi konumunda. İhracatı ile aynı zamanda İnegöl, dış ticaret fazlası veren bir şehir. Bu yönüyle de örnek bir ekonomi modeline sahibiz” dedi.

İnegöl’ün son verilere göre 294 bin 485 nüfusa eriştiğini kaydeden Başkan Taban, Bursa’nın 4’üncü büyük ilçesi İnegöl’ün nüfus bakımından 19 ili de geride bıraktığını ifade etti. Taban, 3 tane OSB’si, sanayi siteleri ve irili ufaklı işletmeleriyle ekonomiye ciddi katkı sunan İnegöl’de gerçek anlamda işsizlik sorunu bulunmadığına işaret etti.