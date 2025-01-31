İngiltere’ye çelik kapı ihracatı için harekete geçildi

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) koordinasyonunda düzenlenen ‘Kayseri İli Çelik Kapı ve Yan Sanayi Ürünleri UR-GE Projesi’ kapsamında, hedef pazar İngiltere’de bir etkinlik düzenlendi. Akdenizli firmalarının temsilcileri, başkent Londra’daki organizasyonun ilk gününde İngiliz ithalatçılarla B2B görüşmeler gerçekleştirip yeni iş bağlantıları kurdu. Heyet ikinci günde ise saha ziyaretleri yaptı.



Dünya genelinden yaklaşık 700 milyon dolarlık çelik kapı ve yan sanayi ürünleri ithalatı yapan İngiltere’nin tedarikin yüzde 25’ini Çin’den sağladığını söyleyen ADMİB Başkan Yardımcısı ve UR-GE Koordinatörü Rahmi İncetan, “Türkiye, İngiltere’nin ithalatından yüzde 1,3 pay alıyor. Üye firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak, UR-GE projelerinin de katkısıyla alınan payı yüzde 2’ye çıkarmayı hedefliyoruz. ADMİB olarak, üye firmalarımız için UR-GE projelerimizle yeni iş bağlantıları ve pazar edinme olanağı sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok önemli sonuçlar elde ettik” dedi.