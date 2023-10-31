İSO İkinci 500 açıklandı: Başkanlar Gaziantep’in şampiyonlarını tebrik etti

Gaziantep’ten 35 firmanın yer aldığı listeyi değerlendiren iş dünyası temsilcileri, şampiyonları tebrik etti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi; “İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022 araştırmasına göre; Gazi Şehrimizden 35 firmamız listede yer almıştır. İSO 500’deki 28 firma ile birlikte İSO 1000 listesindeki Gaziantepli firma sayısı 63 olmuştur. Yaşanan tüm zorluklara rağmen gurur verici başarılar elde eden ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sanayimize değer katan bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Erdal Bahçıvan’ın nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kileci: Firmalarımız bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci; “Bugün açıklanan listede Gaziantep’ten 35, Kahramanmaraş’tan 14, Malatya ve Diyarbakır’dan 1’er firma girmiştir. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan firmalarımızı tebrik ederim. İSO'nun yayınladığı "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" araştırmasının sonuçlarına göre Birliğimizin iştigal sahasındaki illerden 51 firmamız listeye girdi. Firmalarımızı tebrik ediyor, bölge ve ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkılar için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Hedefimiz daha fazla üretim

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım; “Bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Gaziantep iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu listede çok daha fazla firma ile yer almak hedefi ile çalışmaya, üretmeye ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İSO ikinci 500 listesinde yer alan Gaziantep firmaları

Empera Halı, Kartal Halı, Gürteks İplik, Fellow Enerji, Zer Yağ, Beşan Nişasta, Unat Yağ, Zafer Tekstil, MST, Antepsan Kuruyemiş, Beşyem Tarım, Çelikaslan Tekstil, Baymel Kimya, Tören Gıda, Pakten Sağlık, Sanat Ambalaj, Uğur Demir Halı, Bayteks, Özkaplan Halı, Tümer Halı, Safyün Halı, Akcanlar Tekstil, Ünal Sentetik, Flament Tekstil, Özmen Un, Staret Entegre, Ceytech Makine, Hasırcı Tekstil, Tat Makarna, Has Sentetik, Özpancar İplik, Beşsan Makarna.