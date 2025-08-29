İşte Karadeniz Bölgesinde desteklenecek sektörler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, resmen başlatıldı. Resmî Gazete ’de yayımlanan Yerel Yatırım Konuları Tebliği ile yürürlüğe giren program kapsamında, Türkiye’deki her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Karadeniz Bölgesi’ni oluşturan Trabzon, Samsun, Zonguldak, Karabük, Sinop, Kastamonu, Artvin, Bartın, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat, Bolu, Düzce, Giresun ve Çankırı illerinde desteklenecek yatırım konuları açıklandı. Bölgenin mevcut potansiyelleri ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yatırım konuları, kalkınmanın yerelden hızlanmasına katkı sunmayı ve uygulanacak programla iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel istihdamın artırılması ve bölgelerin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Topyekûn bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz.

Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attıklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı açıklamasında “ 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını uygulamaya alıyoruz. Resmî Gazete ’de yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekûn bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla, şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak” görüşüne yer verdi.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve yerel ekonomileri canlandırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, 240 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteği veya makine desteği, Yüzde 50 yatırıma katkı payı oranı ölçüsünde yüzde 60 kurumlar verisi indirimi, 8 yıl (6. Bölgede 12 yıl) SGK işveren hissesi desteği, OSB’ler dahil yatırım yeri tahsisi destek unsurları” gibi destek sağlanacak. Karadeniz Bölgesinde her il için belirlenen sektörler şöyle:

DÜZCE

Bitkisel Yağ Üretiminde Oluşan Atık/Yan Ürünlerden Prebiyotik ve Farmakolojik Ürünler Üretimi

Sıvıdan Toza Bebek Devam Sütü Üretimi

Doğa Temelli Turizm Merkezi

Ağaç ve Orman Ürünleri Entegre İşleme Tesisi

ARTVİN

Doğa Temelli Turizm Merkezi

Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi

Mikronize Kalsit Üretim Tesisi

Tıbbi Aromatik Bitkilerden Gıda ve etken maddelerinin izalasyonu ve yüksek katma değerli ürün üretimi

AMASYA

Jeotermal Sera Tesisi

Bitkisel Ham ve Rafine yağ üretimi

Beş yıldızlı konaklama tesisi

Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Süt Üretimi ve Süt İşleme Tesisi

ÇORUM

Alaşımlı Döküm Ürünleri üretimi

Raylı sistemler imalatı

İş Makineleri üretimi

Likit yumurta ve yumurta tozu üretimi

SAMSUN

Silah ve Silah parçaları üretimi

Akıllı Filtre sistemleri üretimi

Metal ve Kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi

Tıbbı Cihaz üretimi

TOKAT

Meyve ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi

Yüksek ekonomik değere sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Üretimi

Maya Üretim Tesisi

Asgari 500 baş manda Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi

ZONGULDAK

Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi

Entegre Su Ürünleri Üretim Ve İşleme Tesisi

Yassı Çelik Tabanlı Yüksek Katma Değerli ürür Üretimi

Ağaç ve Orman Ürünleri Entegre İşleme Tesisi

BARTIN

Dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi

Deniz ürünleri işleme tesisi

İş sağlığı ve güvenliği ayakkabısı üretim tesisi

Manda yetiştiriciliği ve entegre manda ürünleri üretim tesisi

GİRESUN

Fındık Kabuğu veya Çay Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi

Kış Turizmi Konaklama Merkezi

Modüler Mobilya Üretim Tesisi

Çikolata Üretim Tesisi

KARABÜK

Alaşımlı Çelik Üretim Tesisi

Uzun Çelik Tabanlı Stratejik Ürün Grupları Üretimi

Sıcak Daldırma Galvaniz Tesisi

Endüstriyel Orman Ürünleri Üretim Tesisi

KASTAMONU

Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi

Çapraz Lamine Ahşap Panel Üretimi Tesisi

Modüler Mobilya Üretim Tesisi

Kenevir İşleme Tesisi

ORDU

Kakao İşleme ve Endüstriyel Çikolata Üretimi

Bentonit Bazlı Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri İle Katma Değerli Ürünler Üretimi

Geriatri Turizm Mekezi

Bal ve Arı Ürünleri Tesisi

RİZE

Doğa Temelli Turizm Merkezi

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi

Silah ve Silah Parçaları Üretimi

Butik Çay Turizm Kompleksi

SİNOP

Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Balık Yağı Refinasyonu Tesisi

Masif Ahşap Ürünleri Ve Masif Mobilya Üretim Tesisi

Yat Limanı Kurulumu

TRABZON

Entegre Su Ürünleri Üretimi

Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi

Endüstriyel Ağ Ve Benzeri Ürünler Üretimi

Tıbbı Ve Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler Ve Katma Değerli Ürünler İmalatı

BAYBURT

Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi

Su paketleme Tesisi

Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi

Bayburt Kop. Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi

BOLU

Geriatri Turizm Kompleksi

Mikroalglerden Omega 3 Gıda Takviyesi ve Katma Değerli Ürünler Üretimi

Likit Yumurta ve Yumurta Tozu Üretimi

Modüler Mobilya Ahşap Üretimi

ÇANKIRI

Bentonitten Katma Değerli Alternatif Ürünlerin Üretimi

Tuz Hammaddesinden Katma Değerli Ürün Üretimi

Motorlu Kara Taşıtları için Parça ve Aksesuarların Üretimi

Dört Yıldız Ve Üzeri Termal Konaklama ve Sağlık Merkezi

GÜMÜŞHANE

Entegre Süt Üretimi ve İşleme Tesisi,

Triploid Alabalık Yumurta ve Yavru Üretim Tesisi,

Feldspat Cevheri İşleme ve Zenginleştirme Tesisi,

Mikronize Kalsit ve Katma Değerli Ürünler Üretimi