İşte Karadeniz Bölgesinde desteklenecek sektörler
Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında Karadeniz Bölgesinde desteklenecek sektörler belirlendi. Karar ardından harekete geçen Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerine bilgilendirme toplantıların başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, resmen başlatıldı. Resmî Gazete ’de yayımlanan Yerel Yatırım Konuları Tebliği ile yürürlüğe giren program kapsamında, Türkiye’deki her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Karadeniz Bölgesi’ni oluşturan Trabzon, Samsun, Zonguldak, Karabük, Sinop, Kastamonu, Artvin, Bartın, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat, Bolu, Düzce, Giresun ve Çankırı illerinde desteklenecek yatırım konuları açıklandı. Bölgenin mevcut potansiyelleri ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yatırım konuları, kalkınmanın yerelden hızlanmasına katkı sunmayı ve uygulanacak programla iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel istihdamın artırılması ve bölgelerin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.
Topyekûn bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz.
Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attıklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı açıklamasında “ 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını uygulamaya alıyoruz. Resmî Gazete ’de yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekûn bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla, şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak” görüşüne yer verdi.
Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve yerel ekonomileri canlandırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, 240 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteği veya makine desteği, Yüzde 50 yatırıma katkı payı oranı ölçüsünde yüzde 60 kurumlar verisi indirimi, 8 yıl (6. Bölgede 12 yıl) SGK işveren hissesi desteği, OSB’ler dahil yatırım yeri tahsisi destek unsurları” gibi destek sağlanacak. Karadeniz Bölgesinde her il için belirlenen sektörler şöyle:
DÜZCE
Bitkisel Yağ Üretiminde Oluşan Atık/Yan Ürünlerden Prebiyotik ve Farmakolojik Ürünler Üretimi
Sıvıdan Toza Bebek Devam Sütü Üretimi
Doğa Temelli Turizm Merkezi
Ağaç ve Orman Ürünleri Entegre İşleme Tesisi
ARTVİN
Doğa Temelli Turizm Merkezi
Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi
Mikronize Kalsit Üretim Tesisi
Tıbbi Aromatik Bitkilerden Gıda ve etken maddelerinin izalasyonu ve yüksek katma değerli ürün üretimi
AMASYA
Jeotermal Sera Tesisi
Bitkisel Ham ve Rafine yağ üretimi
Beş yıldızlı konaklama tesisi
Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Süt Üretimi ve Süt İşleme Tesisi
ÇORUM
Alaşımlı Döküm Ürünleri üretimi
Raylı sistemler imalatı
İş Makineleri üretimi
Likit yumurta ve yumurta tozu üretimi
SAMSUN
Silah ve Silah parçaları üretimi
Akıllı Filtre sistemleri üretimi
Metal ve Kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi
Tıbbı Cihaz üretimi
TOKAT
Meyve ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi
Yüksek ekonomik değere sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Üretimi
Maya Üretim Tesisi
Asgari 500 baş manda Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi
ZONGULDAK
Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi
Entegre Su Ürünleri Üretim Ve İşleme Tesisi
Yassı Çelik Tabanlı Yüksek Katma Değerli ürür Üretimi
Ağaç ve Orman Ürünleri Entegre İşleme Tesisi
BARTIN
Dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi
Deniz ürünleri işleme tesisi
İş sağlığı ve güvenliği ayakkabısı üretim tesisi
Manda yetiştiriciliği ve entegre manda ürünleri üretim tesisi
GİRESUN
Fındık Kabuğu veya Çay Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi
Kış Turizmi Konaklama Merkezi
Modüler Mobilya Üretim Tesisi
Çikolata Üretim Tesisi
KARABÜK
Alaşımlı Çelik Üretim Tesisi
Uzun Çelik Tabanlı Stratejik Ürün Grupları Üretimi
Sıcak Daldırma Galvaniz Tesisi
Endüstriyel Orman Ürünleri Üretim Tesisi
KASTAMONU
Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi
Çapraz Lamine Ahşap Panel Üretimi Tesisi
Modüler Mobilya Üretim Tesisi
Kenevir İşleme Tesisi
ORDU
Kakao İşleme ve Endüstriyel Çikolata Üretimi
Bentonit Bazlı Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri İle Katma Değerli Ürünler Üretimi
Geriatri Turizm Mekezi
Bal ve Arı Ürünleri Tesisi
RİZE
Doğa Temelli Turizm Merkezi
Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi
Silah ve Silah Parçaları Üretimi
Butik Çay Turizm Kompleksi
SİNOP
Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Balık Yağı Refinasyonu Tesisi
Masif Ahşap Ürünleri Ve Masif Mobilya Üretim Tesisi
Yat Limanı Kurulumu
TRABZON
Entegre Su Ürünleri Üretimi
Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi
Endüstriyel Ağ Ve Benzeri Ürünler Üretimi
Tıbbı Ve Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler Ve Katma Değerli Ürünler İmalatı
BAYBURT
Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi
Su paketleme Tesisi
Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi
Bayburt Kop. Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi
BOLU
Geriatri Turizm Kompleksi
Mikroalglerden Omega 3 Gıda Takviyesi ve Katma Değerli Ürünler Üretimi
Likit Yumurta ve Yumurta Tozu Üretimi
Modüler Mobilya Ahşap Üretimi
ÇANKIRI
Bentonitten Katma Değerli Alternatif Ürünlerin Üretimi
Tuz Hammaddesinden Katma Değerli Ürün Üretimi
Motorlu Kara Taşıtları için Parça ve Aksesuarların Üretimi
Dört Yıldız Ve Üzeri Termal Konaklama ve Sağlık Merkezi
GÜMÜŞHANE
Entegre Süt Üretimi ve İşleme Tesisi,
Triploid Alabalık Yumurta ve Yavru Üretim Tesisi,
Feldspat Cevheri İşleme ve Zenginleştirme Tesisi,
Mikronize Kalsit ve Katma Değerli Ürünler Üretimi