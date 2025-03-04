İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 15 bin TL taksitle konut

AHMET USMAN / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve orta gelir grubunu konut sahibi yapmak için başlattı projenin ilk ayağı olan 3 bin 100 konutluk Egeşehir Menemen Konutları’nın lansmanı, gerçekleştirildi. Arsa payı ve sosyal donatı alanlarının belediye tarafından sübvanse edildiği proje kapsamında 5 yıl içinde 25 bin konut yapılması hedefleniyor. Yaklaşık 10 milyar TL’ye mal olacak Menemen Koyundere’deki projede 1+1 konutlar 15 bin TL, 2+1 konutlar 22 bin TL, 3+1 konutlar 28 bin TL’den başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeli olarak satılacak. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir Planlama A.Ş. tarafından hayata geçirilecek.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen lansman toplantısında barınmanın en temel insan hakkı olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Anayasamız da devlete insanların konut ihtiyacını karşılama görevi veriyor. Fakat son dönemde inşaat maliyetleri, kredi faizleri ve kira faizlerinin yüksekliği nedeniyle konut krizi derinleşti. Konut, bir finansal araca dönüştü. Türkiye’de konut arzının sadece yüzde 6.3’ünü kamu yapıyor. Konut arzı, bu anlamda yüzde 93 payla özel sektöre bırakılmış. TOKİ (Toplu Konut İdaresi) sosyal konut üretmek için kurulmuştu ama lüks konuta yöneldi. Şu an milyonlarca insan bırakın ev sahibi olmayı, kira bile ödeyemez durumda” diye konuştu.

KKM yerine 972 bin adet konut yapılabilirdi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile 48 milyar dolarlık kamu kaynağının zengin kesime aktarıldığını vurgulayan Tugay, “Oysa ki bununla 972 bin adet sosyal konut üretilebilirdi. Mesele kaynak değil, bu kaynağı nereye harcadığınız. Biz önceliğimizi ranta değil halka vereceğiz. Kaynaklarımızın bir kısmını sosyal konutlara ayıracağız. Menemen Konutları’nı 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. 5 yıl içinde 25 bin konutun projesi tamamlanmış ya da belli bir aşamaya gelmiş olacak. 30 ilçede benzer projeler yapmayı düşünüyoruz. 10 ilçede ön proje çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Alt ve orta gelir grubunu ev sahibi yapmak için uygun bir finansman modeli geliştirdiklerini ifade eden Cemil Tugay, projeye herkesin başvurabileceğini ama hak sahiplerinin hazırladıkları puanlama sistemine göre belirleneceğini anlattı. Konut alacakları enflasyon dalgasından korumak amacıyla taksitlerdeki artışı yüzde 30 ile sınırlandırdıklarını belirten Tugay, “İnsanlar 10 yıl içerisinde evlerinde otururken kira öder gibi ev sahibi olacak. Belediyeye ait olduğu için arsa payı ve sosyal donatı alanları sübvansiyon kabul edilebilir. Gelen ödemelerle sonraki projelerin finansmanını yapacağız. Uluslararası fon kuruluşlarıyla da görüştük ama bunları kullanabilmemiz için hükümetin onayı gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde sosyal konutlar için yerel yönetimlere bazı fonlar aracılığıyla destek sağlanıyor. Bu uygulama bizde de olmalı” diye konuştu.

Başvurular yarın başlıyor

Toplantıda Egeşehir Menemen Konutları hakkında bilgi veren Ege Şehir Planlama A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekici, “3 bin 100 konutluk proje 4 etap halinde yapılacak ve tamamı 2027 yılı Ekim ayında sahiplerine teslim edilecek. Başvurular yarın (5 Mart) başlayacak. Bir puanlama sistemi hazırladık. Hak sahipleri buna göre belirlenecek. Peşin ödemeli, ara ödemeli ya da bunlar olmadan çeşitli seçenekler sunacağız. 1+1 konutlar15 bin TL, 2+1 konutlar 22 bin TL, 3+1 konutlar 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satılacak” dedi.