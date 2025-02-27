“İzmir Limanı güç kaybediyor, özelleştirmede talip çıkarsa ne ala”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi şubat ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, her geçen gün kan kaybeden İzmir Limanı’nın özelleştirilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Bazı soru işaretlerine rağmen İzmir Limanı’nın özelleştirilmesi konusuna olumlu baktıklarını söyleyen Öztürk, “Zamanında elleçleme miktarı 900 bin TEU’yu geçmiş bir limanda, 2024 yılında 261 bin TEU elleçleme gerçekleşti. Rakamlar ortada, durumu iyi gitmiyor. Bu durumda talipli olursa ne ala” dedi.

İzmir’in çağdaş olmayan olanaklarda 900 bin TEU’nun üzerine çıktığını hatırlatan Öztürk, “2024 yılı deniz ticareti rakamlarını değerlendirdiğimizde İzmir Limanı’nın özelleştirilmesini olumlu buluyoruz. Bu konuda devam eden görüşmelerin sonlandırıldığını geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Sırada bir talipli olursa olumlu bakarız. Geçtiğimiz yıllarda özelleştirilen Mersin Limanı Türkiye genelinde beşinci sırada. Elleçleme miktarı 1 milyon 880 TEU’yu geçti ve inanılmaz bir trafik söz konusu. Yönetim olarak devletin bazı noktalarda işin içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz, özellikle liman konusunda. Devlet limanlarının önemli özelliği, tarife belirlemede bir kriter olması. Bu ihracat ve ithalatçılar için önemli bir konu” diye konuştu.

Kümelenmenin doğru bir yaklaşım olduğuna ancak bazı noktalarda ayrışması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “Ambarlı limanı 3 milyon TEU ile birinci sırada. Kocaeli limanı 2 milyon 300 bin TEU ile ikinci sırada üçüncü sırada ise 2 milyon 119 bin TEU ile Aliağa limanı yer alıyor. Ardından Tekirdağ ve Mersin limanları geliyor. Sanayinin toplandığı yerde hizmet sektörü ve limanlar da konumlanmak ister” dedi.

“Teknelerde yığılma var”

Seferihisar’da tur ve dalış teknelerinde gereksiz bir yığılma olduğunu aktaran Öztürk, “İnanılmaz bir arz var ancak talep yok. Bir arayış içerisinde olan birçok yatırımcı veya girişimci deniz turizmini kısa yoldan yapabildiği işlerden biri olarak görüyor. Birçok tekne çok yaşlı ve standartların dışında. Birçoğu sigorta yaptıramıyor. Seferihisar’da 70’e yakın tekne var ancak o kadar turist ve günübirlikçi yok. Piyasadaki arz talep dengesini gözeterek bunun sınırlandırılması gerekiyor. Mesele sadece ticaretin dönmesini değil, iyi ticaret ve turizmin dönmesini sağlamak olmalı” dedi.

“Deniz temiz olmalı ki yatırımcı gelsin”

DenizTemiz Derneği’ne (TURMEPA) yeterli desteğin verilmediğini belirten Öztürk, “Bugün İzmir Körfezi'nin kirliliği, nasıl temizleneceği, körfezdeki yeni projeler konuşuluyor. Hepimizin ana amacı yaşadığımız şehrin en iyi şekilde temiz kalabilmesi. Körfez temiz olmalı ki marinalar yapılabilsin. Kimse deniz temiz değilse ve iyi bir hizmet almıyorsa teknesini oraya getirmez. Yatırım da yapılmaz. Ancak İzmir’in böyle bir şeye ihtiyacı var. Üç-beş kişiyle genel kurul yaparak bu işler yürümüyor. Daha fazla kişinin TURMEPA’ya üye olması gerekiyor. Türkiye genelinde 10 bin, İzmir’de ise binin üzerinde gönüllü var, daha fazla kişi üye olmalı” dedi.