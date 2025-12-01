İzmir YMMO Vergi Eğitim Merkezi eğitimlere başlıyor

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), sektördeki nitelikli uzman açığını kapatmak amacıyla projelendirdiği Vergi Eğitim Merkezi çalışmalarına başladı. Oda bünyesinde kurulan ve 10 Aralık tarihinde başlayacak olan program, hem şirketlerin muhasebe departmanlarında çalışan profesyonellere hem de kariyere yeni başlayan gençlere yönelik kapsamlı bir uzmanlık eğitimi sunacak. Yaklaşık yüz elli saat sürecek olan ve üç aya yayılacak ilk program, katılımcıları vergi ve muhasebe alanında uzmanlık seviyesine taşımayı hedefliyor.

Başlayacak eğitim öncesi değerlendirmelerde bulunan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Türkiye’deki mali mevzuatın dinamik yapısına dikkat çekti. Vergi kanunlarının ve uygulamalarının sıklıkla güncellendiğini hatırlatan Zengin, meslek mensuplarının ve şirketlerin finans departmanlarının bu hıza ayak uydurmak zorunda olduğunu belirtti.

Mevzuatın karmaşıklığına vurgu yapan İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, “Türkiye'deki vergi mevzuatı, hem sürekli bir değişim içinde hem de dünyanın en karışık mevzuatlarından biri. Bu sebeple sürekli kendilerini geliştirmek, değişen kanunlara ve kurallara göre kendimizi yenilemek zorundayız. Kentsel dönüşüme giren merkezimizi tamamlandığında bir katı tamamen Vergi Eğitim Merkezi olarak düzenleyerek bu eğitimlere orada başlamayı planladığımızı ifade etmiştik. Ancak gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle geçici olarak bu eğitimlere erkenden başlama kararı aldık. İlk eğitime 10 Aralık’ta başlıyoruz” diye konuştu.

Şirketlerde çalışan muhasebe personeli, vergi sorumluları, mali işler çalışanları ve kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen genç profesyonellerin hedeflendiği program için kayıt ve detaylı bilgi İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın internet sitesinde bulunuyor.