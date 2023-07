İzmirli Sevim Öz, Amerika’da önemli isimler listesinde yer aldı

Takip Et

DUYGU GÖKSU/İZMİR

İzmir Karsiyaka doğumlu Sevim Öz, Urla Lisesini okul birincisi olarak bitirdikten sonra 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde ve Ege Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı eğitimini tamamladı. Eğitimin ardından, iki yıl Vestel'de import departmanında çalıştıktan sonra, Amerika’ya yerleşen Öz, 10 yıllık süreç içerisinde elde ettiği başarılarla “Who's Who in Amerika” adlı 125 yıllık kuruluşunun dikkatini çekerek; Amerika’da yaşayan önemli erkekler ve kadınlar listelerine girdi.

Work and Travel programı ile 2010 yılında Virginia’ya giderek orada 3 ay geçiren Öz, Vestel’deki iki yıllık çalışma sürecinin ardından Amerika’da yaşama kararı aldı. Başta dil okulu öğrencisi olarak geldiğini ve sektöründe deneyim kazanmak üzere Manhattan’da bir firmada intörn olarak çalışmaya başladığını söyleyen Öz, “1 yıl sonrasında benimle çalışmak isteyen, bir uluslararası denizcilik ticareti firmasından teklif aldım. İki yıl kadar orada çalıştıktan sonra, MTS Lojistik’e geçtim. Uzman olarak girdiğim MTS Lojistik’te, süreç hızlı ilerledi bir yılı aşkın süredir yönetim kurulu başkan yardımcısı (Vice President) olarak görev yapıyorum. Amerika’da yaşayan önde gelen kişiler hakkında kısa bilgiler sağlayan biyografik bir kaynak yayınlayan 125 yıllık kuruluş Who's Who in Amerika listelerinde yer vermek istedi. 45 dakika süren mülakat sonucunda 2023-24 yayın yılında listelerine girmeye hak kazandım. Ayrıca yine aynı kuruluşun aynı isimli dergisinde yer vermek üzere tekrar bir mülakat için çağırıldım ve orada da yer aldım” diye konuştu.

Tek başına başka ülkeye gelerek, kendi başına başarmış olmanın, Who's Who in Amerika'nın dikkatini çektiğini söyleyen Öz, “Beni başarıya götüren en önemli şey, inandıklarım uğruna çok çalışmak oldu. Kendime değerler katmak, tecrübe kazanmak için çok çalıştım. Öğrenci olarak gitsem de yapabileceğime inanarak yola çıktım. Çalışma hayatında, uyum sağlamak çok önemli. Verebileceğim maksimum verimliliği sağladım. Çevremdeki insanlara karşı sağduyulu ve anlayışlı olabilmek çalışma ortamında çok önemli etkenler” dedi.

“Yönetici pozisyonunda tek kadınım”

Başka bir ülkede, başka bir kültürde sıfırdan belli bir noktaya gelmenin daha zor olduğunu anlatan Öz, “Uyum sağlayabilmek için kendi kültürünüzun yaninda , yasadiginiz kulture ve ulkeye uyum saglayabilmek, ozumsemek de cok onemli . Yurt dışında, kendi başının çaresine bakmayı, yol çizmeyi öğrenmek gerekiyor. Başka bir ülkede yalnız yola çıkmanın yanında bir de kadın olmanın daha zorlukları var. Her ne kadar cinsiyet eşitliği konusunda daha gelişmiş olsa da Amerika’da da erkeklerin çoğunlukta olduğu sektörlerde zorlanıyorsunuz. Şu an çalıştığım yerde yönetici pozisyonunda olan tek kadınım. Diğer 10 yönetici erkek. Kadın olarak varlığınızı kabul ettirebilmek oldukça zor” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal fayda sağlamak istiyorum”

Bir insanın verimli olabilmesi için nerede değil kiminle çalıştığının daha önemli olduğunu söyleyen Öz, “İnsanların birbirini anlayabileceği daha dengeli bir çalışma ortamı kurmaya çalışıyorum. Nasıl eğitim verirseniz çalışma hayatına bu şekilde başlıyor. Kişilere zaman ve emek harcayarak, toplum adına değerler kazandırmak istiyorum. Dengeli bir ortam ve toplumsal fayda sağlamak istiyorum” hedeflerini paylaştı.