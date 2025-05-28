Jantsa’da işçiler “greve hayır” dediler

AYDIN / EKONOMİ

Ege Bölgesi’nin en büyük üretim tesislerinden, bin 286 kişinin çalıştığı Jantsa ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen ve sendikanın grev kararı aldığı toplu sözleşme sürecinde, İŞKUR gözetiminde yapılan oylamada işçiler “greve hayır” dediler. Sendikanın yüzde 214, işverenin yüzde 79 zam önerdiği görüşmelerde son kararı Yüksek Hakem Kurulu verecek. Jantsa Genel Koordinatörü Ata Caner Çerçioğlu, heyetin daha düşük bir rakam belirlemesi halinde, söz verdikleri yüzde 79’luk zammı uygulayacaklarını, ilk 4 aylık maaş farklarını da bu miktara göre nakit avans olarak çalışanların hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

Toplu iş sözleşmesi sürecinin 10 Ocak’tan beri sürdüğünü dile getiren Çerçioğlu, “Sendika yüzde 214 zam istiyor. Bu, bugün işe başlayan 18 yaşındaki bir gencin 70 bin lira maaş alması anlamına geliyor. Halihazırdaki finansal durumumuza göre bu rakamı vermemiz imkansız. İstenen yan haklar bile karlılığımızdan daha yüksek. Biz de mevcut durumumuzu göz önüne alarak yüzde 78 zam önerdik. Bu da en düşük ücretin 42 bin TL olması demek. Sendika teklifimizi kabul etmedi ve 28 Mayıs’ta greve çıkma kararı aldı. Buna karşılık çalışanlarımız grev kararını kendileri oylamak istediler. Oylama öncesi durumumuzu ve yapabileceklerimizi kendileriyle paylaştık. Yüzde 79 zam sözü verdik. Bize inandılar. Geçtiğimiz perşembe günü yapılan oylamada bin 236 çalışanımız Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gözetiminde sandık başına gitti. 586 çalışanımız grev kararı lehine oy kullanırken 648 çalışanımız ‘greve hayır’ dedi” bilgilerini verdi.

“DİSK tarihinde bir ilk”

Jantsa’nın DİSK’in en çok üyeye sahip şirket olduğuna dikkat çeken Çerçioğlu, “Ne DİSK tarihinde, ne de Birleşik Metal İş Sendikası tarihinde sendikanın grev kararı alıp da işçilerin bunu reddettiği bir örnek bulunmuyor. İlk kez işçiler sendika yerine, iş verenin yanında durdular. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde top şimdi Yüksek Hakem Kurulu ’nda. Yüksek Hakem Kurulu bu tür durumlarda genelde enflasyon oranında bir zam veriyor. Bu da yüzde 44’lük bir artış demek. Fakat işçilerimiz özverili davrandılar, bize inandılar, biz de onlara inanıyoruz. Verdiğimiz sözü tutacağız. Bu kapsamda yüzde 79’luk oranı baz alarak, ilk 4 aylık maaş farklarını nakit avans olarak hesaplarına yatırdık. TİS sonuçlandıktan sonra mahsuplaşacağız. Yüksek Hakem Kurulu daha düşük bir oran belirlese bile biz yüzde 79 zam sözümüzde duracağız” diye konuştu.