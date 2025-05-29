Kadın ihracatçılar yol haritasını Bursa’da belirledi

EKONOMİ (BURSA) - Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ekosisteminde daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlamayı amaçlayan TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Kadın İhracatçılar için Yol Haritası Toplantısı’ TİM, Türk EXIMBANK, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş., Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracatta kadın temsiliyetinin artırılması için kapsamlı desteklerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak, “İhracatçı Birlikleri olarak, ihracatın katma değerini artıracak projeler geliştirirken, aynı zamanda bu projelere ulusal ve uluslararası kaynaklar sağlamak adına büyük bir çaba içerisindeyiz. TİM WINGS ile kadın girişimcilerimize özel bir yol haritası sunduk. Bugüne kadar 29 firma TSE K 645 Kadın Girişimci Belgesi kazandı, 6 firma ise sürece devam ediyor. Bu firmaların önemli bir bölümü Eximbank ve İGE gibi kurumların sunduğu finansal desteklerden yararlandı. Toplamda 13,5 milyar TL’lik bir destek paketi kadın ihracatçılarımızın kullanımına sunuldu” dedi.

TİM tarihinde ilk kez kadınlara özel olarak başlatılan Tekstil ve Hazır Giyim UR-GE Projesi hakkında da bilgi veren Engin, şu an 25 firma ile ihtiyaç analiz aşamasında olduklarını belirterek, eğitim programları ile 600’e yakın girişimciye dış ticaret, dijital pazarlama ve finansal okuryazarlık gibi konularda katkı sağladıklarını söyledi.

Toplantının ilk paneli, TİM Yetkilisi Meral Beyazıt moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı’ndan Müge Kum, Türk Standartları Enstitüsü’nden Kürşat Bacanlı, İhracatı Geliştirme A.Ş.’den Sinem Albayrak ve Türk Eximbank’tan Burak Nardal’ın yer aldığı panelde, kadın ihracatçıların ihtiyaç duyduğu destek mekanizmaları çok yönlü şekilde ele alınarak TSE K 645 Belgesi ve sertifikasyon sürecinden finansmana erişim olanaklarına kadar pek çok başlık altında bilgi paylaşımı yapıldı. POLYTEKS firması temsilcisi Müge Uz ise, TİM WINGS kapsamında TSE K 645 Kadın Girişimci Belgesi alma süreçlerinde firmanın başarı hikayesini paylaşarak belgeli kadın girişimci olmanın avantajlarından bahsetti.

İkinci panelde BUİKAD tarafından yürütülen She Globe Trade projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, ihracatçı kadınlara yönelik farkındalık ve destek çalışmalarının daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurguladı. BUİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arzu Erdi moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Pınar Taşdelen Engin, VGE Tekstil Kurucusu ve BUİKAD Üyesi Veda Girgin Eroğlu ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci konuşmacı olarak yer alarak, ihracata hazırlık süreçleri, başarı hikayeleri, kadın girişimcilere yönelik ihracat destekleri ve ihracatçı birliklerinin sunduğu hizmetler detaylı şekilde aktarıldı.