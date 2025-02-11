Karasu’nun turizmi yeni proje ile güçlendirilecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu’nun turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla Sakarya nehrinin denize döküldüğü noktayı hayata geçireceği yeni projeyle cazibe merkezine dönüştürecek. Yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, gölgelikler, modern aydınlatmaları ve peyzajıyla nehrin döküldüğü nokta bölge turizminin en gözde alanı olacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin yapım ihalesine 20 Şubat Perşembe günü çıkılacağını belirtti.

Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Yeni Mahalle’de örnek bir sahil düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştireceklerini ifade eden Alemdar, Karadeniz’in mavi incisi Karasu’nun turizm potansiyelini güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Yeni bir cazibe alanı

Alemdar şöyle devam etti: “Türkiye’de çok nadir bulunan, nehrin denize döküldüğü ve tabiatın mucizesini gösterdiği geçiş noktası için yeni bir rekreasyon projesi hazırlandı. Ayrıca Karasu Belediyesi tarafından yapılan balık tutma platformları da projenin içerisinde dahil edildi. 6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, modern aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi yer alan proje, tamamlandığında Karasu yeni bir cazibe alanına kavuşmuş olacak. Rekreasyon tamamlandığında Sakarya’nın Karadeniz turizm destinasyonunun en gözde noktalarından birisi bu alan olacak.”

Karadeniz’e kıyı olan ilçelerde sahil şeridini güzelleştirmek ve bölgeyi tercih edilebilir bir turizm bölgesi haline getirmek için projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Alemdar, Karasu Yeni Mahalle’de gerçekleştirecekleri sahil düzenleme çalışmalarıyla Karasu’nun turizm potansiyeline büyük bir katkı sunacaklarını ifade etti.

Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya’mız gölü, nehri, longozu ve Karadeniz’e kıyı olan sahilleriyle özel bir şehir. Şehrimizin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu turizm pastasından daha yüksek bir pay elde etmesi için şehrimizin potansiyelini ortaya çıkartacak projeleri hayata geçiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız destekle Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Yeni Mahalle’de örnek bir sahil düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Ayrıca ihale kapsamında Karasu Sahil Park’ta yıpranan, ömrünü yitiren döşemeler, çocuk oyun grupları, gölgelikler ve oturma alanları yenilenerek yaz sezonu öncesinde hazır hale getirilecek. Karasu’da hayata geçirilecek yeni projenin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak, sahilleri yeniden mavi bayrakla buluşturmak için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Karasu’da 2, Kocaali’de 1 plajda yeni sezonda mavi bayrak dalgalanacak.”