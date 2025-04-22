Karavan ve kamp tutkunları Bursa’da buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa, bu yıl ilk kez karavan ve kamp tutkunlarını fuarda ağırlıyor. Birleşik Fuar Yapım A.Ş. (BİFAŞ) organizasyonuyla hayata geçirilen Karavan Show Bursa, 27 Nisan’a kadar sürecek. Bursa Fuar Merkezi’nde 17 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, çok sayıda firma, yüze yakın marka yer alıyor. Fuarda motokaravanlardan çekme karavanlara, kamp ekipmanlarından doğa sporları malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Karavan Show Bursa, yalnızca karavan ve kamp meraklılarını değil, aynı zamanda doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen herkesi hedefliyor. Etkinlikte macera, yayla, eko, mağara, akarsu, balon ve av turizmi gibi alternatif turizm alanlarında faaliyet gösteren firmalar da stant açıyor. Çeşitli seminerler, atölye çalışmaları ve ürün tanıtımlarının da düzenleneceği fuara 40 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.