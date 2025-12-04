Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, ‘Yeşil OSB’ belgesini aldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen “Çevreye Duyarlı ve Sürdürülebilir Üretim İçin Yeşil OSB Sertifikasyonu Projesi”ni başarıyla tamamlayarak bu yıl Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazanmıştı. Kayapa OSB’nin sertifikası Ankara’da gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 23. Olağan Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy’a takdim edildi. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Kayapa Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’de ıslahtan dönüşüm sağlayarak Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan ilk OSB olmuştur. Sertifika, bölgemizin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki kararlılığını teyit etmektedir. Çevresel sorumluluklarımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların bu önemli belgede karşılık bulmasından memnuniyet duyuyor; sürece katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir üretim ve çevreye duyarlı sanayi yaklaşımlarını güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kayapa OSB’nin, Türkiye genelindeki 369 OSB arasında 19. sırada yer aldığını da belirten Toy, “OSB olarak çevreye zararlı hiçbir tesise izin vermiyoruz. Çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin önüne geçmek için titiz bir denetim uyguluyoruz ve her tesisin yasal çerçevede hareket etmesini sağlıyoruz. Kayapa OSB’deki fabrikalar ile konutlarla aramızda 25 bin metrekare civarında koruma bandı bulunuyor. Bu alanı ağaçlandırarak bölgedeki doğal dengeyi korumayı amaçladık. Kasım 2024’te burada bir fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Bu bölgeyi 1100 adet fidan dikmek üzere projelendirdik. Bölgemizde doğal, yeşil bir hat oluşturarak çevremizi korumak adına anlamlı bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.