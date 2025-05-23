Kayseri’den İngiltere’ye ihracat hamlesi

MERSİN/EKONOMİ



Mersin merkezli Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden (AKAMİB) yapılan açıklamaya göre; etkinlik, 13 firmanın katılımıyla 20-23 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. Organizasyonu değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Mobilya sektörümüz, yüksek tasarım gücü ve kaliteli üretimiyle dünya pazarlarında rekabet edebilecek kapasiteye sahip. URGE projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Londra ziyareti, firmalarımızın ihracat yetkinliklerini artırmak ve İngiltere gibi stratejik bir pazarda sürdürülebilir ticaret ilişkileri kurmak açısından büyük önem taşıyor. Bu tür faaliyetlerle hem firmalarımızı küresel ölçekte daha görünür hale getiriyor hem de bölgesel kalkınmayı destekliyoruz. Birliğimiz olarak, üyelerimizin uluslararası başarılarını artırmak ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirmelerine katkı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



İngiltere stratejik hedef pazar konumunda

Dünyanın en büyük beşinci ve Avrupa’nın ikinci büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık, Kayseri mobilya kümesinin ‘İhtiyaç Analizi Raporu’nda potansiyel hedef ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Pazarın büyüklüğü, coğrafi yakınlık, ticaret kolaylığı, gümrük avantajları ve güvenilirliği gibi faktörler İngiltere’yi Türk ihracatçılar için cazip bir pazar haline getiriyor. Ayrıca, 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması da firmalar açısından önemli fırsatlar sunuyor.