KİGEM’de eğitim gören kadın kursiyerler her alanda gelişim gösteriyor

Kadınların toplum içerisinde söz sahibi olması ve güçlenmesi adına örnek çalışmalar yapan ve birçok farklı branşta kurslar düzenleyen Darıca Belediyesi’nin kursları hız kesmeden devam ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kadın kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmaları inceledi. Hacı İsmail Çopur KİGEM binasında gerçekleşen ziyarette Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte hem çocuklara hem de annelere yönelik düzenlenen kurslarla ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Kadınlar için örnek bir çalışma yaptıklarını kaydeden Muzaffer Bıyık, “Anneler farklı branşlarda eğitim alırken çocukları da uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenip hem öğreniyorlar. Böylece kadınlar gönül rahatlığıyla kendilerini geliştirme imkânı buluyor” dedi. Çocukları da ziyaret eden Muzaffer Bıyık, çocukların mutluluğuna ortak oldu ve çeşitli hediyeler dağıtarak çocukları sevindirdi.

“Kadınlara yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz”

Önceliklerinin kadınların her alanda güçlenmelerini sağlamak ve toplumda söz sahibi olmalarına katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Muzaffer Bıyık, “Projelerimizin merkezinde her zaman kadınlara yönelik çalışmalara öncelik verdik. Her mahallemizde bulunan KİGEM binaları ile kadınlarımızın en büyük destekçisi olduk. İstiyoruz ki kadınlar öğrenerek, gelişerek toplum içinde daha güçlü olsunlar. Kadın kursiyerlerimiz burada öğrendikleriyle iş sahibi de olmuş oluyor. Böylece aile ekonomilerine katkıda da bulunabiliyorlar. Kurslarımıza katılarak eğitim alan bütün kadın kursiyerlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.