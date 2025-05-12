Gebze’de gençler satrançta buluştu

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası", Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Sevgi Çiler ve Yücel Yılmazel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, GTO Meclis Üyeleri, 23. Meslek Komitesi üyeleri, veliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın ardından, başarılı olan genç sporculara madalya ve ödüllerini takdim ederek başarılarını kutladı.

“GTO olarak turnuvaları desteklemeye devam edeceğiz”

Satrancın gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Satranç, sadece bir spor değil, analitik düşünme, sabır, strateji ve öz disiplin gibi birçok beceriyi geliştiren çok değerli bir alandır. Gençlerimizin bu branşa olan ilgisini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Gebze Ticaret Odası olarak bu ve benzeri turnuvaları desteklemeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri, organizasyonun gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılar, özellikle çocuklarının bu tür etkinliklerle hem zihinsel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkı sağlandığını ifade ederek, başta Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara içten teşekkürlerini ilettiler.

Satranç kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı

Etkinlik boyunca satrancın bireysel gelişim, konsantrasyon, sabır ve strateji gibi alanlarda sağladığı katkılar sıkça dile getirildi. Bu tür organizasyonların, gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek verdiği ifade edilirken, özellikle ailelerin ve eğitimcilerin satranç sporuna olan ilgisinin artması gerektiği vurgulandı.