KOBİ'ler ve teknoloji firmaları dijital dönüşüm için Kocaeli’nde buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kocaeli Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Körfez Ticaret Odası (KOTO), Gebze Ticaret Odası (GTO) paydaşlığında, Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi. Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programda; KOBİ'lerin dijital dönüşümleri odağında dijital iş servisleri, e-ticaret, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, ERP’nin bulut dönüşümü, İK süreçlerinde dijitalleşme, yönetilen hizmetler ve daha birçok temada oturumlar gerçekleştirildi. KOBİ'lerin dijitalleşmesiyle ilgili yaşadıkları sorunlar konuşulurken, teknoloji şirketlerinden alacakları hizmetler tanıtıldı. Öte yandan 86 kategoride 2 bine yakın dijitalleşme ürün ve hizmetinin yer aldığı Akıllı KOBİ uygulaması katılımcılarla paylaşıldı.

KOBİ’lerin dijital dönüşümde yaşadığı sorunları kaynağında çözmeye odaklanan programa KOTO Başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaparken, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, İKAS, Param, Digital Exchange, Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit firma temsilcileri katıldı.

“TOBB olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık”

Şirket ve KOBİ'lerin dijital dönüşümü tamamlaması gerektiğini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Gelişen dünyada verimlilik, ölçek ve birlikte çalışma çok kritik konular olarak karşımıza çıkıyor. Artık KOBİ’lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri son derece önemli. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Biz de TOBB olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, daha çok proje geliştirmeye başladık. Bu sorunlara çözüm olmak üzere Akıllı KOBİ Platformu’nu hayata geçirdik. Ben bu çerçevede KOBİ’lerimizi dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamak ve platformdaki destek mekanizmalarından faydalanmak üzere Akıllı KOBİ’ye ücretsiz olarak kayıt olmaya davet ediyorum" dedi.

“Türkiye’de KOBİ’ler işletmelerin yüzde 99’unu oluşturmakta”

Dijital dönüşümün asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Türkiye’de KOBİ’ler tüm işletmelerin yüzde 99’unu oluşturmakta ve 11,5 milyon istihdam sağlamaktadır. KOBİ’lerimiz için Dijital Dönüşüm artık bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. KOBİ’lerimizin dijitalleşme serüveninde, böylesine katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş birliği ağı olan, TOBB’un bünyesinde hayata geçirilen Akıllı KOBİ platformunu kıymetli buluyoruz” dedi.

“Dijital dönüşüm sürecine önce TOBB ve Oda-Borsalardan başladık”

TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar ise, “Dijital dönüşüm TOBB olarak odaklandığımız ana alanlardan biri. Tabi ki dijital dönüşüm sürecine önce TOBB ve Oda-Borsalardan başladık. Üyelerimize sunduğumuz çok sayıda hizmeti dijitalleştirdik. Bununla birlikte, geliştirdiğimiz Akıllı KOBİ Platformu ile Türk iş dünyasının dijital dönüşüm sürecine rehberlik ediyoruz. KOBİ’ler ile teknoloji şirketlerini dijital dönüşüm ortak paydasında bir araya getiriyoruz. Dijital dönüşümü artık yeşil dönüşümle birlikte el almamız gerekiyor. İşte bu vizyonla TOBB Karbon Platformu ile üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Ekosistemi’ni oluşturuyoruz”

KOBİ'lerin kalkınmasıyla ekonominin kalkınacağını belirten Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, “2 sene önce Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu olma vizyonuyla, TOBB ev sahipliğinde Visa’nın ana destekleriyle yola çıkan Akıllı KOBİ, KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini tek bir çatı altında gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kuruldu. Çok yakın zamanda Dijital Dönüşüm Mağazamızı açıyoruz. Bir yandan da çeşitli faaliyetlerle KOBİ’lere dijital dönüşüm eksenin farkındalık ve vizyon sağlamaya, eğitici ve bilgilendirici içeriklerle desteklemeye gayret ediyor, Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Ekosistemi’ni oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.