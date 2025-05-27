Küpeli “Sanayiciler kazancının neredeyse tamamını finansmana ayırmak zorunda kaldı”

Ali Baş/Eskişehir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” araştırma sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “İSO 500 sıralamasında bu yıl Eskişehir’de farklı lokasyonlarda ve Eskişehir OSB’de üretim yapan toplam 21 sanayi kuruluşumuzun yer aldığını görmekten büyük gurur duyuyoruz. Sıralamaya giren tüm firmalarımızı şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu firmalar ülkemizin gururudur, üretimin, istihdamın ve katma değerin merkezidir” dedi.

Sanayicinin kazancı finansmana gidiyor

Başkan Nadir Küpeli, Türkiye sanayisinin karşı karşıya olduğu ekonomik tabloya dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Başkan Küpeli, sanayicilerin artık kazançlarının büyük bölümünü değil, neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını söyledi. Sanayicilerin yıllardır katma değer üretmek için çaba sarf ettiğini, ancak finansal yüklerin giderek artan bir şekilde bu çabanın önüne geçtiğini dile getiren Başkan Küpeli, “Özellikle 2024 verileri gösteriyor ki, artık kazancın yarısı finansmana gidiyor demek bile yetersiz. Sanayiciler bugün ürettiklerinden elde ettikleri gelirin neredeyse tamamını finansman giderlerini karşılamak için kullanmak zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir yapı değil” dedi. Yüksek faiz oranları, kur dalgalanmaları ve krediye erişimde yaşanan zorlukların sanayicinin belini büktüğünü ifade eden Küpeli, finansmana erişimin bu derece zorlaştığı bir ortamda üretimin devamlılığını sağlamanın çok daha zor hale geldiğini söyledi.

"Üretim olmadan büyüme mümkün değil"

Türkiye’nin büyümesi, kalkınması ve küresel rekabette güçlü bir pozisyon elde etmesi için sanayi üretiminin temel önemde olduğunu hatırlatan Küpeli, “Üretimin olmadığı yerde gerçek anlamda kalkınmadan söz edemeyiz. Bu nedenle sanayicinin üretimden kopmaması, yatırım iştahını kaybetmemesi için desteklenmesi şart. Aksi takdirde ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sanayi sektörü zayıflar ve bu durum tüm ekonomiye olumsuz yansır” diyerek sözlerini tamamladı.

Karlılıkta son 10 yılın en düşük seviyesi

2024 yılına ilişkin kârlılık oranlarını da değerlendiren Başkan Küpeli, “İSO 500 verilerine göre faaliyet kârlılığı 2014-2023 döneminde ortalama yüzde 10,4 seviyesindeyken, bu oran 2024 yılında yüzde 6,2’ye gerilemiş durumda. Satış karlılığı ise son 10 yılda ortalama yüzde 7,1 düzeyindeyken, bu yıl yüzde 2,6’ya düşmüş. Bu veriler, sanayicimizin karşı karşıya olduğu zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

21 sanayi kuruluşunun üretim tesisi bulunuyor

"Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde yer alan Eskişehir’de üretim tesisi bulunan 21 sanayi kuruluşu şu şekilde: “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Arçelik A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş., Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Modern Karton San. ve Tic. A.Ş., Tusaş Motor Sanayii A.Ş., Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş., Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş., Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş., Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş., Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş., Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş., Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş., İzocam Tic. ve San. A.Ş., Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.”