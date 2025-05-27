Başkan Altay, İSO 500’de yer alan Konyalı firmaları tebrik etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye'nin sanayi alanında en prestijli değerlendirmelerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 2024 yılında da Konya’dan 8 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirten Başkan Altay, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Konya sanayisi her geçen yıl kendini yenileyerek, dünya standartlarında üretim yapan firmalarıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. Sanayi kuruluşlarımızın gösterdiği bu başarı, şehrimizin üretim kabiliyetinin, girişimci ruhunun ve vizyonunun en somut göstergesidir. Konya, üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam edecek. Bu başarının temelinde kararlılıkla çalışan sanayicilerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz ve girişimcilerimiz var. Hep birlikte Konya’yı üretimin, inovasyonun ve kalkınmanın merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizin kalkınmasına destek olan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyor, ülkemize ve şehrimize sağladıkları katma değer için teşekkür ediyorum.”