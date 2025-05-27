KTO Başkanı Öztürk: “Konya sanayisi ülke ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İSO 500 – 2024 sonuçlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk listede; Konya Şeker 57. sırada, AYD Otomotiv 171. sırada, Eti Alüminyum 209. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık 239. sırada, Tümosan Motor 388. sırada, Vaden Otomotiv 401. sırada, Enka Süt 492. sırada, RTM Tarım 497. sırada yer aldığını ifade etti.

Başkan Öztürk, “Konya'dan 8 firmamız 2024 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. Her bir firmamızla gurur duyuyoruz “Bu başarı, Konya’nın üretim gücünün, sanayi altyapısının ve girişimci ruhunun bir göstergesidir. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur kaynağımız olan firmalarımızın yöneticilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar” dedi.

“Konya, küresel ölçekte söz sahibidir”

Konya’nın sanayi ve üretim kapasitesinin her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çeken Öztürk, “Konya’nın en büyük avantajı çalışkan ve vizyoner müteşebbisleridir. Sanayide gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, Ar-Ge’ye verilen önem, yeni üretim tekniklerinin benimsenmesi ve dünya ile rekabet edebilen sektörlerimiz sayesinde Konya, artık sadece ulusal değil küresel ölçekte söz sahibi bir üretim merkezidir” ifadelerini kullandı.

Konya’nın güçlü sanayi altyapısı, geniş tarım arazileri, hızla gelişen hizmet sektörü ve ihracat kabiliyetiyle sağlam bir ekonomik yapı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, “Bu potansiyel, önümüzdeki yıllarda daha fazla Konyalı sanayi kuruluşunun bu listeye girmesini sağlayacak güçtedir. Biz bu başarıların artarak süreceğine yürekten inanıyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.