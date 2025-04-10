Kocaeli Büyükşehir Belediyesi taş kırma tesisiyle 17 milyon tasarruf etti

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı’da kurduğu Taş Kırma ve Eleme Tesisi ile yol yapım, bakım ve onarım projelerinde yerli kaynak kullanarak şehrin altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak inşa edilen tesiste 6 ayda 97 bin 048 ton mıcır üretildi, 17 milyon 468 bin TL’lik tasarruf sağlandı.

Çevreye duyarlı yüzde 100 yerli üretim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı’da dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurduğu taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretimi gerçekleştiriyor. Yol yapımında kullanılan çeşitli boyutlardaki malzemelerin üretildiği tesiste, saatte 400 ton kapasiteyle çalışılıyor. Çevreye duyarlı 1400 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, CE belgeli toz indirgeme sistemiyle hava kirliliğini minimuma indiriyor. Üretilen mıcır, sıcak asfalt ve altyapı çalışmaları için ideal bir malzeme olarak kullanılıyor. Tesiste 8 farklı tip agrega malzemesi üretilerek asfalt yapımı ve yol yapımında kullanılıyor.

Son teknoloji kullanılarak üretim

Taş kırma ve eleme yerleşkesinde bulunan 63 milyon ton rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son teknoloji kullanılarak kırılıyor. Cevher taşları, modern konkasör tesislerinde son teknolojiyle kırılarak elek sistemiyle farklı boyutlarda ayrıştırılıyor. Üretilen malzemeler, İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde kurulu olan asfalt plent tesislerinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor.

Tedarik zinciri sorunlarının önüne geçildi

Taş Kırma ve Eleme Tesisi, artan hammadde fiyatları ve tedarik zinciri sorunlarının önüne geçilmesine de katkı sağlamakta. Tesis, asfalt plenti ve yol projelerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri yüzde 50 daha ekonomik şekilde zamanında temin edebilme imkânı sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tesis ile sadece çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Kocaeli’nin altyapı ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.