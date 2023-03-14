Kocaeli Genç Girişimciler’den Yunanistan’a iş gezisi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu, Polisan Holding’in Yunanistan’da üretim yapan tesisine ziyarette bulundu.

Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bitlis, Polisan Hellas Genel Müdürü Cenk Bitlis ve Fabrika Müdürü Kostas Papamargaritis’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete İcra Kurulu üyelerinden Burak Kasım, Eren Açıldı, Beril Özdeşlik, Orhun Turfanda, Güney Deniz, Fatih Işık, Yunus Coşkun, Serkan Akyıldız ve Kocaeli Sanayi Odası Üye İlişkileri Sorumlusu Seçkin Ökte katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette firmanın üretim tesisi gezilerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Yüzde 100 öz sermayeli yatırım

Polisan Holding’in yüzde 100 öz sermayesiyle yurt dışında yaptığı ilk yatırımı olan Polisan Hellas, kimya sektörü içerisinde “plastik ürünler” üretimi yapıyor. Yunanistan’ın liman şehri Volos’ta 70 dönüm arazi üzerine kurulan 15 dönümü kapalı alana sahip olan fabrikada meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) üretimi, granül ve preform şişe üretimi gerçekleştiriliyor.