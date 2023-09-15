Kocaeli Ticaret Odası ve SEDAŞ, elektrik kesintisi mağduriyeti için sahaya indi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi geçtiğimiz günlerde SEDAŞ Genel Müdürü ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz’ı ziyaret etmiş, Başiskele başta olmak üzere yoğunluklu ticarethanelerin bulunduğu bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerinin neden olduğu mağduriyetleri gündeme getirmişti. Yaşanan enerji kesintilerinin sebep olduğu maddi ve manevi kayıplara ilişkin harekete geçen SEDAŞ, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere heyet görevlendirdi. SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Erol Sancak, Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ile Kartepe- Sapanca Operasyon Yöneticisi Zeynel Abidin Şener’in yer aldığı SEDAŞ heyeti, Kocaeli programı kapsamında ilk olarak KOTO Başkanı Necmi Bulut ile bir araya geldi.

“Kesintiler dolayısıyla firmalar büyük mağduriyet yaşıyor”

Elektrik kesintilerinin, işletmeler ve kent ekonomisinde meydana getirdiği zararın maddi ve manevi boyutlarını detaylarıyla paylaşan Başkan Bulut, “Üreterek kent ve ülke ekonomisine üst düzey katkı sunmak için mücadele veren işletmelerimiz, kesintiler dolayısıyla çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. İşgücü kaybı, makine- teçhizat arızaları başta olmak üzere, rakiplerinden de dezavantajlı konuma düşüyorlar. SEDAŞ’ın bu konudaki adımlarını ivedilikle atmasını bekliyoruz” dedi.

“Günde 3-4 defayı bulan kesintiler nedeniyle işgücü kaybı yaşanıyor”

Görüşmenin ardından, KOTO Başkan Yardımcısı Murat Barış ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz’ün ev sahipliğinde, Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde işyeri görüşmeleri gerçekleştirildi. Özellikle elektrik kesintisinin yoğun yaşandığı işletmelere gerçekleştirilen ziyaretlerde, firma temsilcileri yaşadıkları mağduriyeti verilerle paylaşarak, sorunun ivedilikle çözülmesini beklediklerini ifade etti. Günde 3-4 defayı bulan kesintiler nedeniyle üretimlerinin yarıda kaldığını, makinelerinin arızalandığını ifade eden işletme yetkilileri, “En büyük sorunumuz elektrik kesintileri. Plansız ve haber verilmeden kesinti yapılınca mağduriyet daha da katlanıyor. İşgücü kaybı yaşanıyor, makinelerin elektronik kartları yanıyor, üretim duruyor. Her işimiz elektriğe bağlı. Ülke ekonomisine daha fazla katma değer üretebilmek için SEDAŞ’tan ivedi çözüm bekliyoruz” dedi.