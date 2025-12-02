Kocaeli’nin Yeni Sosyal Yaşam Merkezi için ilk kepçe vuruldu

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir vizyon kazandıracak dev yatırımı için sahaya indi. Eski İnterteks Fuar Alanı’na yapılacak Sosyal Yaşam Merkezi projesinde ilk kepçe vurularak çalışmalar resmen başladı. Yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım değerine sahip proje, geniş kapsamı ve işlevsel yapısıyla Kocaeli’nin sosyal yaşamına yeni bir boyut kazandıracak.

Çalışmalar resmen başladı

Yapım ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilen projede iş makineleri sahaya girdi. Hafriyat ve zemin hazırlık süreçlerinin başlamasıyla bölgede yoğun bir çalışma trafiği oluştu. Büyükşehir yetkilileri, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyeceğini vurguladı.

Kocaeli’nin yeni sosyal üssü olacak

Toplam 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi; konservatuar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik merkezi ve sivil toplum merkezlerini aynı çatı altında toplayacak. Proje, kültürden eğitime, üretimden sanata kadar birçok alanda hizmet sunacak yeni bir çekim noktası oluşturacak.

7’den 70’e herkes için tasarlandı

Modern mimarisi ve kapsamlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken proje; 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema-etkinlik salonu ve tanıtım merkezi gibi bölümleriyle her yaştan vatandaşın faydalanabileceği bir yaşam alanı sunacak. Kocaeli’nin sosyal hayatına değer katması beklenen merkez, tamamlandığında kentin en önemli sosyal buluşma noktalarından biri olacak