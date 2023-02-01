Komplikasyon sigortası, sağlık turizmine katkı sağlıyor

İZMİR-Türkiye’de bir ilke imza atarak Komplikasyon Sigortası’nı hayata geçirdiklerini kaydeden Demir Sağlık ve Hayat Sigorta CEO’su Viktor Hodara, pandemi ile birlikte sağlık sigortalarının artan önemine dikkat çekti.

Hodara, “Sağlık sigorta sektörü, tüm sigorta branşları arasında en hızlı büyüyen alanlardan biri. Özellikle pandemi ile beraber, sağlık sigortalarının önemi arttı” diye konuştu. Artan ilgi ile birlikte sektörde yoğunlaşan rekabete vurgu yapan Hodara, rekabet ortamında farklılıklarını vurgulayacak organizasyon ve çalışmalara katkı sağlama hedefi doğrultusunda 22- 23 Şubat 2023 tarihleri arasında Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı’na sponsor olduklarını açıkladı.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında ve toplam sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Hodara, gerçekleştirilecek fuarın bu potansiyelin dünyaya tanıtılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

İlke imza atarak başlatıldı

Sağlık turizminin gelişmesi açısından Türkiye’de bir ilke imza attıklarını ve Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Hodara, “Pandemi sonrası artan rekabet ortamında sektörümüz açısından kaliteli hizmet vermek ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratmanın yanında, tüketicilere ihtiyaca yönelik yaratıcı çözümler sunmak çok önemli hale geldi.

Türkiye'de bir ilke imza atarak sunduğumuz bu sigortayı, fuarlar sayesinde daha geniş kitlelere tanıtabilme fırsatı yakalıyoruz. Fuarların bu konuda farklı segmentlerden müşteriye topluca ulaşmak, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, sigorta sektöründe farkındalığı arttırmak açısından diğer sektörlerde olduğu gibi etkili olacağı kanısındayım.

Firma olarak, çok inandığımız ve desteklediğimiz sağlık turizmi alanındaki organizasyonlara katılmaya devam edeceğiz” dedi.

Sağlık turizmi sektörünü biraraya getirecek

22- 23 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ve ana sponsorluğunu Demir Sağlık ve Hayat Sigorta’nın üstlendiği Sağlık Turizmi Fuarı, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize ediliyor.

Fuara, Türkiye'deki birçok hastane ile medikal firmaların temsilcilerinin yanı sıra, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerden sağlık sektörünün öncüleri katılacak.