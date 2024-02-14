Kontek Enerji bu yıl 300 MWp GES projesi gerçekleştirecek

İZMİR / EKONOMİ

Geçen yıl yüzde 100 büyüyerek 130 milyon dolar ciro gerçekleştiren firma, büyüme ivmesini bu yıl da sürdürecek. Enerji verimliliği ve drives çözümleri ile endüstride yüzde 20’lik bir büyüme elde eden Kontek, Solar Alliance partnerlik ağıyla, 8 bölgede 8 farklı yerel firma ile Türkiye’de kurmuş olduğu Güneş İttifakı’nı güçlendirmeye devam ediyor. Geçen yıl Solar Alliance partnerleri ve solar birimi ile birlikte 200 MWp kurulu gücünde projeye imza atan Kontek Enerji, bu yıl ise Türkiye pazarında toplamda 300 MWp kurulu gücünde GES+ projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“Enerji ihtiyacını yüksek performansla karşılıyoruz”

Enerji sektöründe öncü projelerle hizmet verdiklerini anlatan Kontek Enerji COO’su Vedat Adak, “30 yıldır enerji sektöründe fark yaratan projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an güneş enerjisi sektöründe Energy Storage, Automation, Drives, Engineering Drives, Solar, Solar Alliance ve Solargy’den oluşan 7 ana operasyonel birimimiz ile Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülebilir ve katma değerli projelerle çevresel etkilerin azaltılmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Sağladığımız teknolojiler ile doğal çevrenin ekonomik denge ve kaynaklarını korurken kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor, enerji ihtiyaçlarını yüksek performansla karşılıyoruz. 30. yılımızı kutladığımız 2024’te de kullanıcıların enerji ihtiyacını karşılarken, toplumsal sorumluluğumuzu unutmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kontek Akademi’yi hayata geçireceğiz”

Adak, 2024 yılında şirketin bir diğer hedefinin ise çalışan deneyimini güçlendirmek olduğunu belirterek, “Şirket olarak çalışanlarımızın mutluluğunu ve başarısını ön planda tutuyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımızın işlerindeki başarılarını artırmak ve motivasyonlarını yükseltmek için kurduğumuz Kontek Akademi programı ile kurum içi eğitim organizasyonları düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sayede, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak iş rollerindeki becerilerini güçlendirmeyi ve kariyer yollarını daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknolojik trendlerin hızla değiştiğine dikkat çeken Adak, “Bu değişime ayak uydurabilmek ve işimizin geleceğini güvence altına almak için teknoloji odaklı eğitim programlarına destek olurken, işyerindeki inovasyonu da teşvik edecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çalışanlarımızın yaratıcı fikirlerini paylaşmalarını ve kendi projelerini geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla inovatif girişimcilik programlarını aktif bir şekilde destekleyeceğiz. Böylece, iş ortamımızda yaratıcı düşünceyi teşvik ederek çalışan deneyimini daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde “Enerjinin X Faktörü: Maxxen” mottosu ve markası ile hayata geçirecekleri yatırımla enerji sektöründeki birikim ve deneyimlerini enerji depolama alanına da aktararak yenilenebilir enerji alanında yeni bir dönem başlatacaklarına dikkat çeken Adak, Maxxen ile enerji depolama teknolojileri alanında, enerjiyi daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanmak için çözümler sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.