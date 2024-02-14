'Kentlerin markalaşmasında imar konusu hayati öneme sahip'

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin İstişare Kulübü (MİK) tarafından düzenlenen toplantıda, kentin marka haline gelmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Anadolu Yatırım Danışmanları Derneği (AYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz’ün yaptığı organizasyonda, araştırmalarından edindiği deneyimleri paylaşan Şehir Marka Stratejisti Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz, markalaşmanın uzun vadeli bir konu olduğunu anlattı. Hedefe belirli bir plan ve uygun teknikle ulaşılabileceğini vurgulayarak, şehrin markalaşması için tüm dinamiklerin birlikte düşünerek ortak karar vermesi gerektiğine işaret eden Yavuz, “Tasarım kararlarında mutlaka mutabakat gerekiyor. Aksi halde sonuç alınamaz. Kent markalaştırma projelerini münferit projelerden ayıran fark budur. Ortak hayal için ortak doğrularda buluşmak lazım” dedi.

“Kent markalaşması, kentsel kalkınmayla ilgili”

Avrupa metropollerinden örnekler vererek, markalaşmada şehir planlaması ve imar çalışmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz, çarpık yapılaşmanın önlenebilmesi için belediyelerin proaktif yaklaşmalarına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Belirlenecek politikalarla en az 5 yıllık bir planlamanın yapılması gerektiğini kaydeden Yavuz, “Bölgenin nüfus ve ekonomik projeksiyonlarının ortaya konulması, tarım, turizm ve sağlık gibi alanların hangisinde gelişim sağlanacağının belirlenmesi gerekli. İmar konusu da hayati derecede öneme sahip. Planlama olmadan markalaşmadan söz edemeyiz. Kent markalaşması, kentsel kalkınmayla ilgilidir. İktisadi bir kavram olan kalkınma, büyümeden farklıdır. Yapılaşmanın artması büyümeyi sağlayabilir ama kalkınmada insani bir takım kriterlerin karşılanması şartı vardır. Markayı ekonomik kalkınma ya da gelişmeyle ilişkilendiriyorum. Aksi halde yapılacak çalışmalar ticari bir yaklaşımdan öteye geçemez” diye konuştu.

Yenişehir’de kentsel dönüşüm başlıyor

Sorumluluk bölgesindeki imar çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise Eğriçam Mahallesi’nde başlatılacak kentsel dönüşüm projesi için planların yapıldığını bildirdi. Kenti yenileme ve güvenli binalar yapma konusunda iki türlü dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Abdullah Özyiğit, “GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı ve hatta bir üstteki bölümde, 50-60 yıl önce inşaatının nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını bilmediğimiz alanlarda kentsel dönüşüm yapma zorunluluğumuz var. Çünkü 3’üncü derecede de gözüksek, Adana’da meydana gelecek yüksek şiddetli bir depremin burada yıkıma neden olma ihtimali var. Zemin sıvılaşmasından korozyona, kullanılan malzemenin kalitesi ve niteliğine kadar birçok husus bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.