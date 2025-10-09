Konya Büyükşehir’den, 510 milyon liralık dev çevreci yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, böyle çevreci bir yatırımı Çumra’ya kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, “İleri biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yapımı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Uğur Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çumra'nın en büyük ihtiyaçlarından birisine Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde kavuşmuş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çumra ve 3 mahallesinin atıksularını arıtacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hizmete sunulan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir şehir vizyonunun somut adımlarının en önemlilerinden birisi olduğunu ifade ederek, “İLBANK koordinasyonunda hayata geçirdiğimiz tesisimiz; Çumra ilçe merkezi, İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü ve Okçu mahallelerinden gelen evsel nitelikli atıksu atıklarını arıtacak şekilde planlanmıştır. Modern teknolojiye sahip olan, çevreye duyarlı tesisimiz 2043 yılına kadar 71 bin 700 kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirilmiş oldu. Günlük 9 bin 895 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip tesisimizin güncel bedeli de 510 milyon liralık önemli bir yatırım olarak hayata geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Çumra’ya kazandırılan tesisin bir diğer öneminin de yola çok yakın olmasından dolayı diğer tesislere ilave olarak bir koku giderici sisteminin eklenmesi olduğunu belirten Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Böylece yoldan geçenlere de en az rahatsızlık verecek bir atıksu sistemini bugün hayata geçirmiş olacağız. Bizim hizmet ederken bir şiarımız var: ‘Toprağa sahip çıkan, geleceğe sahip çıkar.’ diyoruz ve bu manada yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu topraklarda atılan her adım, suyun her damlası, yarınlarımızın teminatıdır. Biz istiyoruz ki, Çumra’nın bereketli ovaları hem üretmeye devam etsin hem de doğasıyla, çevresiyle çok daha yaşanabilir bir yer olsun. Bu eserimiz bunun en güzel örneklerden biri oldu. Hayata geçirdiğimiz bu eserin Çumra’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projede emeği olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Genel Müdürümüz başta olmak üzere projedeki tüm paydaşlarımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum.”

Hizmetlerle donatılan bir Çumra

Göreve geldikleri günden bugüne, Çumra’yı eşi benzeri görülmemiş eser ve hizmetlerle donattıklarını ve donatmaya da devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Çatalhöyük’ün eşsiz mirasını en güzel şekilde tanıtabilmek ve yarınlara güvenle taşıyabilmek için Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezini inşa ettik. Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu yatırımı olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi sayesinde; Çatalhöyük artık kusursuz bir arkeolojik alan olarak anılmaya başladı. Yine Konya'nın en önemli problemlerinden birisi olan Sille'deki Cephaneliği, Çumra sınırları içerisinde bulunan alanına taşıdık. Türkiye'nin en modern cephaneliklerinden birini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırmış olduk. Bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Özellikle bölgemizdeki yaşananlara bakılınca ordumuzun ne kadar güçlü olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Biz de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hem Türkiye'nin en modern cephaneliklerini hem de ağır bakımda bulunan 58. Bakım fabrikasının yerine Türkiye’nin en modern tesislerinden birini inşa etmiş olduk” dedi.

“Bugüne kadar Çumra’ya 2.5 milyar liralık yatırım yaptık”

İlçeye kazandırılan kilometrelerce kanalizasyon, mahalle yolları, sıcak asfalt, restorasyon çalışmaları, Seçme HES Tesisi ve tarımsal desteklerden bahseden; KOMEK, ASEM, Genç KOMEK’lerin faaliyetlerinin de kesintisiz sürdürdüğünü anlatan Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Çumra'ya güncel bedelle 2.5 milyar liralık yatırım yaptık. Bundan sonra da inşallah bu hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Arı, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, MHP Çumra İlçe Başkanı Ercan Ateş ve AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya’nın da katıldığı açılışta Çumra Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak’ın yaptığı duayla çevreci tesis hizmete alındı.

Başkan Altay açılış programından sonra ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.