Konya’dan 8 firma İSO 500 listesinde yer aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin en prestijli sanayi sıralaması olan “İSO 500” listesi açıklandı. 2024 yılı sonuçlarına göre Konya, sanayi üretimindeki gücünü bir kez daha ortaya koyarak 8 firmayla listede yer aldı. Konya firmalarının gösterdiği performans, şehrin üretim, ihracat ve katma değer yaratmadaki potansiyelini gözler önüne serdi.

Şehrin en yüksek sırada yer alan firması Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş., bu yıl da ilk 100 içinde yer almayı başararak Konya’nın sanayideki öncü rolünü sürdürdü.

AYD Otomotiv Endüstri San. Ve Tic. A.Ş., 171’inci sıradaki yerii koruyarak, Konya’nın otomotiv alanındaki güçlü temsilcilerinden biri oldu. Eti Alüminyum A.Ş., 198’inci sıraya yükselerek sektöründeki istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş., başarılı performansıyla 239’uncu sırada yer aldı.

Son yıllarda yaptığı yatırımlar, üretim kapasitesindeki artış ve ihracat performansıyla dikkat çeken Vaden Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş., bu yılki listede 401’inci sıradan yer bularak listeye güçlü bir giriş yaptı.

Ayrıca Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş. ve RTM Tarım Kimya San. Ve Tic. A.Ş., üretim ve istihdam gücüyle Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına adını yazdırdı.