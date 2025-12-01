KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

Ekonomi/Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Ekonomimiz, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise yüzde 1,1 oldu. Üçüncü çeyrekte büyümeye en fazla katkı inşaat sektöründen geldi” diye belirtti.

İnşaat sektörü yüzde 13,9 ile en yüksek büyümeyi kaydetti



Ayhan Zeytinoğlu, “Büyümeye tarım ile mal ve hizmet ihracatı hariç tüm sektörlerden pozitif katkı geldiğini görüyoruz. Verilerin detayına baktığımızda, inşaat sektörü yüzde 13,9 ile deprem harcamalarının da etkisiyle en yüksek büyümeyi kaydetti. Ancak deprem harcamalarının önümüzdeki yıl tamamlanacağı beklentisi nedeniyle, 2026 yılının ikinci çeyreğinden sonra inşaat sektörünün büyümeye katkısının azalacağını öngörüyoruz” dedi.

İmalat Sanayisinde yüzde 7,7'lik büyüme



Sanayi ve imalat sanayindeki artışlara da dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayideki yüzde 6,5 ve imalat sanayindeki yüzde 7,7'lik büyüme artışları değerli. Ancak bu artışların üretimden kaynaklanmadığını, maliyet ve fiyat artışlarının bu verilere yansıdığını öngörüyoruz. Çünkü Merkez Bankası ve Odamız tarafından yapılan kapasite kullanım anketlerinde kapasitelerin yatay seyrettiğini görüyoruz." Değerlendirmesine devam eden Zeytinoğlu, "Diğer taraftan, mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,7 azalırken, mal ve hizmet ithalatının büyümeye katkısı yüzde 4,3 oldu. Tüketim malları ithalatında son üç ayda gözlenen sınırlı yavaşlamaya rağmen bu kalemde dikkatli olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz” diye konuştu.

Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 11,3 büyüdü



Ayhan Zeytinoğlu, “Hizmet sektöründe görülen yıllık yüzde 6,3’lük artış büyümeye önemli ölçüde katkı verirken, tarımda yüzde 12,7’lik küçülme dikkat çekiyor. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 11,3 büyümesi ise geleceğe yönelik yatırımlar açısından son derece değerli. Harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsiyor; sürdürülebilir büyüme için üretim ve ihracat kaynaklı bir büyüme yapısının oluşmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.