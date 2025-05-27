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KSO Başkanı Büyükeğen, sanayinin devlerini tebrik etti

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye’nin sanayi devleri arasında Konya’dan 8 firmanın yer aldığını ifade ederek, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Haber Merkezi
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KSO Başkanı Büyükeğen, sanayinin devlerini tebrik etti
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde geçtiğimiz yıl da 8 firmanın yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükeğen, Konya’nın listedeki yerini korumasının önemli olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin en güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldik”

Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, “Sanayicilerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya’mız, Türkiye'nin en güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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