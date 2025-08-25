KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayımladı: “Küresel Rekabette Öncü Şehrin Güçlü Geleceğine”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası tarafından hazırlanan “Konya Ekonomi Raporu 2024” yayımlandı. 2024 yılına ilişkin Konya’nın ekonomi başta olmak üzere pek çok alandaki rakamlarının derlendiği rapor, Konya’nın bugününü fotoğraflarken, geleceğine de geniş bir perspektifle ışık tutuyor. “Konya Ekonomi Raporu 2024” ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası’nın şehrin köklü geçmişinden aldığı güçle önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda sadece Konya’nın ticari hayatını değil, şehrin tüm dinamiklerine karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Öztürk; “Konya’mızın köklü geçmişini geleceğe aktarma gayretindeyiz. Bu anlamda Konya Ticaret Odası olarak, sorumluluğumuzun farkındayız. Bir yandan şehrimizin ticari hayatına değer katan, şehrimizin ekonomik altyapısını güçlendiren çalışmalar yürütürken; diğer yandan da her alanda daha iyi bir Konya inşa etme hedefine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız, şehrimizin geldiği noktayı rakamlarla kolektif bir şekilde ortaya koyan “Konya Ekonomi Raporu 2024”ün şehrimizin inşasında atılan önemli bir harç olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Konya’nın vizyonuna ışık tutacak"

“Konya Ekonomi Raporu 2024”ün çok kapsamlı bir çalışmayla hazırlandığına vurgu yapan Başkan Öztürk, raporun Konya’ya dair önemli bilgiler içerdiğini, bu açıdan oldukça kıymetli olduğunu söyledi. Bu anlamda raporun Konya’nın gelecek vizyonuna ışık tutacağını kaydeden Başkan Öztürk şu değerlendirmelerde bulundu; “Rapor, ilgili kurum ve kuruluşlardan yararlanılarak elde edilen veriler ışığında; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında Konya’nın geldiği durumu ortaya koymaktadır. Küresel rekabetin oldukça kızıştığı ve zorlaştığı bir dönemden geçtiğimizi göz önüne alırsak; şehir olarak daha iyi planlama ve analiz yapmak durumundayız. Yapılacak planlamalara katkı sunmak amacıyla ortaya koyduğumuz raporun şehrimize yön vereceğini düşünüyorum. Köklü geçmişiyle büyüyen Konya’mızın, hedefleri de büyüktür. Konya iş âlemi olarak “Küresel rekabette öncü şehir” hedefiyle, yeni başarı hikâyeleri yazmak içim azimliyiz. Bu çalışmanın güçlü geleceğimizin rehberi olacağına inanıyor, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, veri sağlayan kurum ve kuruluşlara ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

2024 yılı dünya ekonomisi için jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, küresel ticaretin yeniden şekillendiği, dijital dönüşümün hızlandığı bir dönem olmuştur.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler risk iştahını tetiklemiş, ancak küresel ekonomi beklenenden daha dirençli bir performans sergilemiştir.

Enflasyonda ılımlı düşüşle birlikte küresel ticaret canlanmaya başlamıştır. Konya, ekonomik zorluklara rağmen 2024 yılında güçlü bir direnç göstermiştir.

Şehrin sanayi altyapısı, tarım üretimindeki liderliği, hizmet sektöründeki gelişimi ve girişimci ruhuyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiştir.

Organize sanayi bölgelerindeki büyüme, yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesinin artması ve dış ticaretteki başarılar, Konya'nın ekonomik direncini bir kez daha ortaya koymuştur.

Sanayi yatırımlarında sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm, tarımda iklim değişikliğine uyumlu üretim modelleri öncelikli hale gelmiş; e-ticaret, lojistik ve dijital altyapı yatırımları hizmet sektörüne ivme kazandırmıştır.