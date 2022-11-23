Künefe uluslararası tescil yolunda

Eray ŞEN



HATAY - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) girişimi ile uluslararası arenaya taşınan künefenin yurt içi tescili 2008 yılında gerçekleşti. ATSO’nun başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi alınan künefe, AB nezdindeki sürecin tamamlanması ile uluslararası arenada da tescil edilmiş olacak. Uluslararası tescilin, UNESCO'nun gastronomi alanındaki ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan Hatay turizmi ve ekonomisine ciddi katkıda bulunması bekleniyor.

Çinçin: Yerel zenginliğimizi uluslararası ortama taşıyoruz



ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, coğrafi işaretli ürün sayısını artırma yönünde ciddi adımlar attıklarını, UNESCO’nun gastronomi şehri ilan ettiği Hatay’ın lezzetlerini markalaştırdıklarını söyledi. Yerel değerlerin ekonomi içerisindeki palını artırmak istediklerini vurgulayan Çinçin, “Bu kapsamda 2005 yılından bu yana yaptığımız çalışmaların temel amacı, hem eşsiz lezzetlere sahip olan mutfağımızdaki ürünlerin coğrafi işaretlerini alarak, yöremize ait olduğunu göstermek hem de markalaşmalarını sağlamaktır. Hatay’ın kültürel zenginliklerinin ve mutfağının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması bilinci hareket ediyoruz” diye konuştu.

Hatay’da bugüne kadar ATSO tarafından 11, diğer kurumların başvurusuyla 5 olmak üzere toplam 16 ürüne coğrafi işaret alındı, 14 üründe ise tescil süreci devam ediyor.



Donuk gıda teknolojisi ile dünyanın her yerine gönderilecek

Türkiye’nin peynir içeren sınırlı sayıdaki tatlılarından biri olan künefenin üretiminde tel kadayıf, taze künefelik peynir, tereyağı ve şerbet kullanılıyor. Yayvan tepsi içinde iki tel kadayıf tabakası arasında Antakya künefelik peynirin pişirilmesi ve istenilen tatlılıkta şerbet eklenmesi ile elde edilen ürün, son yıllarda Hatay mutfağının en beğenilen lezzetlerinden birisi olarak gastroturizm sektörünün baş aktörleri arasında yer alıyor. Antakya künefesi, donuk gıda teknolojisine uygun bir ürün olduğu için dünyanın her köşesine gönderilme potansiyeli bulunuyor ve AB’den alınacak uluslararası tescilin bu anlamda önemli bir pazarın kapısını açması bekleniyor. Künefe halen Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerine yoğun olarak ihraç ediliyor.