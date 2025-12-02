Küpeli "Eskişehir OSB olarak yatırım ortamını geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Eskişehir/Ekonomi

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Ramazan Sarıer ve beraberindeki banka yetkilileri heyeti, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyarette, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye yönelik konular ile bölgesel ekonomik gelişmeler ele alındı. Görüşmede, sanayi sektöründeki güncel gelişmeler, Eskişehir OSB’nin yatırım potansiyeli ve sanayicilere sunulan finansal destek imkânları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı finansman modellerinin önemine vurgu yaparak, bölgenin üretim ve istihdam kapasitesini artıracak iş birliklerinin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakata vardı. Eskişehir sanayisinin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek ortak projelerin hayata geçirilmesi için koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde de görüş birliği sağladı.

Finansal çözümler sanayimizin sürdürülebilirliği için kritik önemde

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Nadir Küpeli, “Ziraat Bankası gibi köklü bir devlet bankamızın sanayicilerimize sunduğu finansal çözümler, üretim gücümüzün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Eskişehir OSB olarak yatırım ortamını geliştirmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye ve bölge ekonomisine değer katan iş birliklerini desteklemeye devam edeceğiz. Bankamızla yürüttüğümüz yakın iş birliği hem sanayicilerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyor hem de şehrimizin ekonomik büyümesine katkı sağlıyor” dedi.

Eskişehir OSB, Türkiye’nin üretim gücünün lokomotiflerinden biri

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Ramazan Sarıer ise, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin üretim gücüne yön veren önemli merkezlerden biri. Sanayicilerimizin gelişimini desteklemek ve yatırımlarını kolaylaştırmak adına sunulan finansal çözümleri sürekli geliştiriyor, ihtiyaçlara göre çeşitlendiriyoruz. Bankamız ile Eskişehir OSB arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesi hem bölge ekonomisine hem de ülkemizin sanayi vizyonuna önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.