Küpeli: “Havacılık sanayiinde Eskişehir’in adını göklere yazdık”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in, Türkiye’nin tarih boyunca özellikle sanayinin en zor ve hassas üretim dalı olan havacılık sanayi yönünden uzun yıllara dayanan tecrübe, bilgi birikimi ve sanayi üretim alt yapısına sahip kenti olduğunu belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “Ülkemiz savunma sanayi kuruluşlarının cirosu 15 milyar dolara yaklaşırken, sektörümüz hızla büyümeye devam ediyor. Havacılık sektöründe TİM verilerine göre 2024 yılı ihracatımız ise 6,7 milyar dolara ulaşırken, SSB verilerine göre ise savunma sanayimizin toplam ihracat 7,1 milyar dolar olmuştur. Sektörde toplam 90 bine yakın yetkin kişi istihdam ediliyor. Eskişehir ise, bugün sayıları hızla 100’e yaklaşmakta çeşitli büyüklükteki üreticilerimizle havacılık sektöründe bilhassa da uçak, helikopter ile İHA ve SİHA’ların en hayati ünitesi olan tüm motor ve yapısal parçalarının üretimiyle, sivil ve askeri çok sayıdaki uçağın çeşitli parçalarının ve komponentlerinin üretimi ve fabrika seviyesi bakımı konusunda büyük bir uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip” dedi.

Eskişehir’in havacılık sanayii ihracat hedefi 1 milyar dolar

Başkan Küpeli: “Eskişehir’de havacılık ve savunma sanayiinde üretim yapan firmalarımızın toplam cirosu 1 milyar dolara yaklaşırken, 2022 yılında 350 milyon dolar olan savunma ve havacılık sektörü ihracatımız, 2023 yılında yüzde 25 artışla 434 milyon dolar olurken, bu rakam 2024 yılında yüzde 29 artışla 559 milyon dolara ulaşmıştır. Yeni yapılan yatırımlar, sektörün hızlı büyümesi, sürekli alınan yeni siparişlerle birlikte Eskişehir’in birkaç yılı içinde savunma sanayi ihracatının 1 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda havacılık ve savunma sanayiindeki çalışan sayımız 9.500 kişi civarında, OSB’de devreye girecek yeni yatırımlarla bu sayı önümüzdeki birkaç yıl içinde 12 bin kişiye ulaşacak. Eskişehir, Türkiye’de İstanbul ve Ankara’dan sonra savunma sanayi ürünlerinin üretim ve ihracatının en yoğun yapıldığı üçüncü şehir konumunda. Şunu övünerek belirtmemiz gerekir ki, havacılık sanayiinde ulaştığımız geniş üretim kabiliyeti ve yeteneği sayesinde, dünyada şu anda uçan her iki yolcu uçağından birisinde ve çok sayıda savaş uçağında Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarında üretilen bir parça mutlaka bulunmaktadır.”

Yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyor

Eskişehir’in yetişmiş insan gücü varlığı, geniş yan sanayi altyapısıyla ve yüksek kaliteli üretim yeteneği sayesinde dünya havacılık sanayi bakımından önemli bir merkez olduğunu ifade eden EOSB Başkanı Nadir Küpeli “Türkiye son yıllarda ardı ardına geliştirdiği yeni silah sistemleri ve hava araçlarıyla dünya savunma sanayiinde dengeleri hızla değiştiriyor. Üreticilerimiz uzun yıllardır, yabancı hava platformlarında yaptıkları kaliteli üretimle çok büyük mesafeler kaydettiler, önemli kabiliyetler kazandılar. Şimdi o bilgi birikimlerini yerli ve yeni nesil savunma sanayi ürünlerine aktarıyorlar. Bu bakımdan havacılık ve savunma sanayimiz Eskişehir’de çok hızlı bir büyüme ve gelişme trendi içinde. Büyük ana sanayi firmalarımıza her yıl daha fazla sayıda parça üretip geliştiren veya mühendislik hizmeti veren çok sayıda yeni küçük firmalar sektörde faaliyete geçmekte. Bu büyümenin bir parçası olmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar da yeni yatırım noktasında geniş bir insan gücü potansiyeli olması nedeniyle Eskişehir’imizi ve Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Yer tahsisi yaptığımız savunma sanayii alanında üretim yapan birçok sanayi kuruluşumuz var. Var olan işletmelerimiz ise yeni yatırımlarla sürekli büyüyorlar.”

Eskişehir’de havacılık sanayiinde güçlü bir eko sistem var

Türkiye’de havacılık sanayinde ilk kurulan kümelerden birinin Eskişehir’de olduğunu belirten Başkan Nadir Küpeli “Havacılık kümemiz sektörün gelişmesinde önemli katkılar sağladı. Bunun yanında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yeni teknolojiler geliştiren ve savunma sanayimize ürün üreten firmalarımız bulunuyor. Eskişehir özellikle havacılık ve motor sanayiinde çok güçlü bir eko sisteme sahip ve çok sayıda sektöre iş yapan yeni nesil mühendislik çözüm firmalarına ve üreticilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eskişehir’de sektörün özellikle yan sanayi firmaları yönünden çok hızlı geliştiğini ifade etmek isterim. Ayrıca Eskişehir’e yabancı sermayeli büyük ölçekli yeni havacılık sanayi firmalarını kazandırmak içinde Eskişehir OSB yönetimi olarak girişimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

Eskişehir havacılık sanayinde yatırımların çekim merkezi

Savunma sanayi ürünlerinde kamu ve özel sektör iş birliğiyle, yapılan yeni yatırımlarla yerlilik oranını bugün yüzde 80’lere ulaştığını belirten Başkan Nadir Küpeli “Özellikle havacılık sektöründe ortaya koyduğumuz yeni hava platformlarıyla ve bunlardaki kritik teknolojilerin yerlileştirilmesiyle birlikte bu oranı birkaç yıl içinde yüzde 90’lara çıkardığımızı göreceksiniz. Sanayimiz durmaksızın, gece gündüz bu yeni savunma sistemleri için teknoloji geliştirmeye ve yeni parçaların üretimini yapmaya devam ediyorlar. Eskişehir’deki firmalarımızın sahip oldukları çok geniş üretim yetenek ve kabiliyetleriyle Dünya ölçeğinde çok önemli bir tedarik merkezlerinin en başında geldiğini belirtmek isterim. Halen geliştirilen yerli yeni nesil hava platformlarımızın önümüzdeki yıllarda seri üretiminin başlaması ve ardından gelecek dış satımlarla birlikte, Eskişehir OSB’de bu sektöre üretim yapan yan sanayi firma sayısının çok daha hızlı artacağını ve 2030 yıllarda yeni yatırımların devreye girmesiyle yıllık ihracatımızın en az 2,5-3 milyar dolar düzeyine çıkacağını öngörüyoruz. Eskişehir’deki bu büyük ekosistemde yer almak ve geleceği çok açık olan bu sektörde üretim yapmak isteyen sanayi kuruluşlarına, her zaman Eskişehir OSB’den yer tahsis etmeye hazır olduğumuzu belirtiyorum” dedi.