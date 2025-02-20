Küpeli: "Ülkemizin en büyük OSB'si olacağız"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB’nin yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik modern altyapı, yüksek teknolojiye dayalı üretim tesisleri ve verimli sanayi alanlarıyla her geçen gün büyümeye devam ettiğini aktaran Nadir Küpeli, “Bölgemiz 34 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük 2. OSB’sidir. OSB’deki sanayi kuruluşu sayımız 902’ye ulaşmış olup, üretimdeki tesis sayımız 664, inşaat halindeki tesis sayımız 215 ve proje halindeki tesis sayımız ise 23’tür. Çalışan sayımız ise 49 bini aşmış durumda. OSB’deki kuruluşların ihracatı ise 2,2 milyar dolar düzeyinde. İlk gelişim bölgemiz olan İmişehir mevkiinde 4,8 milyon metrekarelik alanın yüzde 99’u tahsis edilmiş durumda. Kalkanlı ve Hasanbey gibi gelişim alanlarımızda ise kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık” diye konuştu. Küpeli ayrıca, bölgenin istihdam ve yatırım odaklı projeleriyle Türkiye sanayisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

"Teknolojik yatırımları odağımıza alacağız"

Eskişehir OSB’yi yenilikçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Küpeli, “2025 yılı ve sonrasına umutla bakıyor, Eskişehir OSB olarak, yeni yılda sanayi alanında daha büyük atılımlar gerçekleştirmeye, şehrimizin kalkınmasında öncü bir rol oynamaya devam edeceğiz. Daha çok yatırımcı çekmek, katma değer yaratmak ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bölgemizin rekabet gücünü artırmada temel önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi. Teknolojik yatırımlara odaklanarak, Eskişehir OSB’yi yenilikçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Nadir Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “ Önümüzdeki iki yıl içinde bölgemizde 251 yeni sanayi tesisinin üretime geçmesi ve bu süreçte 7-8 bin kişiye daha yeni iş imkânı sağlanması planlanmaktadır. 2025 yılı sonu çalışan sayımızın 55 bine çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca, OSB’nin toplam tesis sayısının 2026 yılı sonunda 1000’i geçmesi öngörülmektedir. Bu hedefin aşılmasıyla tek bir OSB alanı içinde farklı sektörlerden ana ve yan sanayi ilişkisi ve korelasyonu bakımından çok kapsamlı bir eko sistemin ortaya çıkması yönünden ciddi bir sayısal eşik aşılmış olacaktır.”

İstihdam odaklı projelerle şehrin ve ülkenin nitelikli personel sorununa çözüm sunduklarını ifade eden Küpeli, “Mesleki eğitim merkezi MEGEM ile iş gücü piyasasına katılan gençleri ve 35 yaşa kadar mesleği olmayan kişileri ücretsiz olarak 3 ayda eğitiyor ve sanayimizde istihdam ediyoruz. Bugüne kadar 2250’nin üzerinde kişiyi eğitip sanayimizde işe yerleştirdik. MEGEM’de mezun olanların yüzde 98’i sanayide istihdam ediliyor. Sanayimizdeki çalışanları yine kendi kurduğumuz akredite kurum olan ESBEM’de sınavdan geçirip mesleklerini belgelendiriyoruz. Bu, yatırımcılarımız için büyük bir avantaj sağlıyor. Keza Eskişehir OSB olarak kurduğumuz “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz” vasıtasıyla da yılda 5 ana meslek dalında 400’e yakın nitelikli eğitim almış genci sanayimize yeni işgücü olarak kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

"İhracatımızı 5 milyar dolara ulaştıracağız"

2030 yılı hedeflerinden söz eden Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’yi Türkiye’nin en büyük OSB’si yapmak istediklerini açıkladı. Küpeli, “2030 hedeflerimize doğru ilerlerken, bugün itibarıyla başladığımız projeler, yalnızca Eskişehir’i değil, ülkemizi de küresel sanayi liginde daha üst sıralara taşıma hedefimizi gerçekleştirecektir. Türkiye’nin en büyük OSB’si olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Mevcut 34 milyon metrekare büyüklüğümüzü 50 milyon metrekareye çıkararak, tesis sayımızı 1200’ün üzerine çıkarmayı ve ihracatımızı 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik vererek, çevreci ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi olma vizyonumuzu da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.