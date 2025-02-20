Küpeli, "Yapay zeka iş dünyasında büyük değişimler yaratacak"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Sivrihisar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Başkan Küpeli, kariyer planlaması, sanayinin geleceği ve iş dünyasının beklentileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Küpeli, sanayi ve teknoloji alanlarında kariyer yapmak isteyen gençlere yol gösterici önerilerde bulundu.

Konuşmasına kendi hayat hikayesinden bahsederek başlayan Küpeli, gençlik yıllarındaki hayallerinden, karşılaştığı zorluklardan ve iş dünyasında edindiği tecrübelerden söz etti.

Sanayici olma yolunda geçirdiği aşamaları anlatan Küpeli, gençlere disiplinli, azimli ve sürekli öğrenmeye açık olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Sanayinin Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki kritik rolüne değinen Küpeli, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin sektöre olan etkilerini anlattı. Sivrihisar’da kurulan OSB’nin bölgeye katkılarını vurgulayan Küpeli, sanayide nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Girişimci olun teknolojiyi etkin kullanın

Başkan Küpeli, gençlere meraklı, girişimci ve yenilikçi olmaları gerektiğini belirterek, gelecekte hangi becerilerin daha önemli olacağına dair bilgiler verdi. Meslek liselerinin önemine dikkat çeken Küpeli, üniversite eğitiminin tek seçenek olmadığını ve iş hayatına atıldıktan sonra da eğitimin sürdürülebileceğini vurguladı. Teknolojinin doğru kullanımına

yönelik önerilerde bulunan Küpeli, yapay zekanın iş dünyasında büyük değişimler yaratacağını ve gençlerin bu dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’ne Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gündüz, Sivrihisar OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamid Yüzügüllü, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, SEV Yönetim Kurulu Üyeleri Pınar Barış, Mustafa Kara ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



