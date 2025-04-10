Kurt, “Hesap veriyoruz halkla birlikte ilerliyoruz”

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında bir yıl boyunca yatıklarının hesabını vermek, geleceğe dair vizyonlarını paylaşmak istediklerini söyledi.

Kurt, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sadece birer ilke değil, çalışma anlayışımızın temeli olarak benimsedik. Odunpazarı’nda belediyeciliği sadece teknik hizmetlerle sınırlı görmedik. Bizim için belediyecilik; insana dokunmak, dayanışma kurmak, umut büyütmek demektir. Kimseyi dışlamadan, hiçbir mahalleyi unutmadan; herkesin eşit, onurlu bir yaşam sürebilmesi için çalıştık. Derman belediyecilikle sorunlara yalnızca teşhis koymakla kalmadık, çözümün parçası olduk. Halkın gücüne inandık; her kararı, her projeyi birlikte şekillendirdik” dedi.

Çözümü halkla birlikte bulduk

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kimseyi dışlamadan, hiçbir mahalleyi unutmadan, herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirten Kurt, şu görüşlere yer verdi: “Derman belediyecilikle, yalnızca sorunları teşhis etmekle kalmadık; çözüm üreten, yaraya merhem olan bir anlayışı hâkim kıldık. Halkçı belediyeciliğimizle halkın gücüne güvendik, çözümü yine halkla yani siz hemşehrilerimizle birlikte inşa ettik. Müzelerimiz, kütüphanelerimiz, festivallerimiz ve diğer kültür sanat çalışmalarımızla, Odunpazarı’mızı, Eskişehir’imizi örnek gösterilen, tercih edilen turistik kentlerin arasına yazdırdık."

Güveni Umudu dayanışmayı büyüttük

Bu anlayışla, Odunpazarı’nda sadece binalar, yollar, parklar inşa etmedik; güveni, umudu ve dayanışmayı büyüttük. Belediyeciliği, sadece teknik hizmetlerden ibaret görmedik. İnsanımızın sofrasındaki ekmeğe, çocuğunun eğitimine, yaşlısının sağlığına kadar her alanda yanında olduk. Çünkü biz, belediyeyi halk için, halkla birlikte yöneten bir kurum olarak görüyoruz. Yapacak çok işimiz, yürüyecek daha nice yolumuz var.”

4 mahalleye yeni imar planı

Yaklaşık 30 yıldan bu yana dönüşmeyi bekleyen Erenköy, Huzur, Çankaya ve Alanönü, mahallelerinin dönüşümü için imar planlarının hazırlandığını belirten Başkan Kurt, “220 hektarlık projeye ilişkin detaylı açıklamalarda” bulundu. Kurt “Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği kat artışı konusu bu revizyonla çözüme kavuşacak. Yeni plan hem şehircilik ilkelerine uygun hem de halkın taleplerine yanıt veriyor. Proje Erenköy, Huzur, Çankaya ve Alanönü mahallelerini kapsamakta alanın büyük bir kısmı bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlanmış. 1990’lı yıllarda ıslah imar planlarıyla oluşturulmuş. Günümüz şehircilik ilkelerinde bitişik nizam yapılaşmanın ayrık nizama dönüşümü teşvik edilmelidir. Bu nedenle de vatandaştan gelen istekler dikkate alınarak inşaat alanlarında artışa gidilmeden bitişik nizam 2 kat yapılaşmalar 2’li 3’lü bloklar şeklinde ayrık nizam 4 kata dönüştürülmüştür. “ dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye başkan yardımcıları ile birlikte kamuoyunun karşısına çıktı