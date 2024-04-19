Kuru incir ihracatçısı rotasını Kuzey Amerika’ya kırdı

İZMİR / EKONOMİ

Cennet meyvesi olarak nitelendirilen, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2023-24 sezonun ilk yarısında Türkiye ihracatını yüzde 21’lik artışla 179 milyon dolardan 216 milyon dolara çıkardı. İhracatı en çok artar pazar ise ABD oldu.

Kuru incir ihracatı miktar bazında ise; yüzde 5’lik azalışla 50 bin 61 tondan 47 bin 343 tona geriledi. Söz konusu dönemde kuru incirin ortalama ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 27 arttı.

Kuru incirde Türkiye’nin başarılı bir ihraç sezonu yaşadığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incirde dünya üretiminin ve ihracatının yüzde 58’ini tek başına gerçekleştiren Türkiye’nin, 101 ülke ve gümrüklü bölgeye 47 bin 343 ton kuru incir ihraç ederek 216 milyon dolar döviz getirisi sağladığının altını çizdi.

2019’da Türkiye’nin kuru incir ihracatının 235 milyon dolar olduğunu da hatırlatan Işık, “2019 yılına göre 2023 yılında ihracatımızı yüzde 15 artırmamıza karşın, ABD’ye olan kuru incir ihracatımızı yüzde 47 artırdık. Bu başarıda TURQUALITY Projemizin katkıları çok kıymetli. ABD 5 yıl önce kuru incir ihracatımızda en büyük üçüncü pazarken bugün açık ara lider hale geldi. 2018/19 sezonunda ABD’nin kuru incir ihracatımızdan aldığı yüzde 11’lik pay, bu sezon yüzde 17,4’e yükseldi” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 300 milyon doları aşmak”

Kuru incir ihracatında 2022/23 sezonunu 73 bin ton karşılığı 258,8 milyon dolarlık döviz getirisiyle geride bıraktıklarını anlatan Başkan Işık, “2023/24 sezonunda rekoltede yüzde 5’lik bir düşüş yaşanıyor. Bunu ortalama ihraç fiyatımızı yüzde 27 artırarak telafi ettik. Geçen sezon 4 bin 200 dolar olan ortalama ihraç fiyatı bu sezon 5 bin 400 dolar oldu. Kuru incirimiz ton başına 1.200 dolar daha kıymetli hale geldi. Bu sezon sonunda 65 bin ton kuru incir ihraç ederek ihracatta 300 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Bun başarırsak cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına yeni bir ihracat rekoruyla merhaba demiş olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Kuzey Amerika’da Türk incirine talep artıyor

Türk kuru inciri Kuzey Amerika’da son 5 yılda ABD dışında, Kanada ve Meksika’ya ihracatta da büyük başarılara imza attı. 2019’da Kanada’ya 8,3 milyon dolar kuru incir ihraç edilirken, 2023 yılında bu rakam yüzde 45 artışla 12 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Meksika’ya ihracat da yüzde 25 artışla 3,2 milyon dolardan 4 milyon dolara çıktı. Türkiye’den Kuzey Amerika’ya yapılan kuru incir ihracatı son 5 yılda yüzde 43’lük artışla 44 milyon dolardan, 63 milyon dolara çıkmış oldu.

İhracatta ABD’yi Fransa ve Almanya takip etti

Türkiye’nin kuru incir ihracatında ABD, 37.4 milyon dolarlık tutarla zirvede arayı açarken, 25,2 milyon dolarla Fransa, 25.1 milyon dolarla Almanya, 12,6 milyon dolarla İtalya, 10.8 milyon dolarla Kanada ilk beşteki diğer ülkeler oldu. Japonya 8,7 milyon dolar, İsviçre 7,9 milyon dolar, Çin 7,5 milyon dolar, Hollanda 6,5 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 milyon dolarla bu ülkeleri izledi.