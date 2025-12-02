Kurumsal Yönetim Zirvesi ilk kez İzmir’de

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) iş birliğiyle 10 Aralık 2025 tarihinde ilk kez İzmir’de düzenleyeceği “Kurumsal Yönetim Zirvesi”, yönetim kurullarının dönüşümü, yeni nesil yönetim anlayışı, kriz dönemlerinde liderlik, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik ve geleceğin yönetim kurulu ajandası gibi güncel konu başlıklarını kapsamlı bir biçimde ele alacak.

TKYD Aile Ofisi Rehberi lansmanı yapılacak

Etkinlik kapsamında TKYD tarafından hazırlanan Aile Ofisi Rehberi’nin lansmanı da gerçekleştirilecek. Rehber, aile şirketlerinde servet yönetimi, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik gibi kritik alanlarda yol gösterici bir kaynak olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, rehberi ilk kez inceleme fırsatı bulacak. Zirve, Av. Aydın Buğra İlter ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Jak Eskinazi, Muhlis Kaan Özhelvacı, Sibel Zorlu, Gülfem Yorgancılar Perçin, Naci Demiral, Evren Sezer, Leyla Alaton, Demet Yanova, Sıla Kurt, Dr. Mehmet Aktaş, İzzet Çağlayan, Metin Sancak, Neşe Gök, Av. Lerzan Nalbantoğlu, Güray Karacar, Can Selçuki gibi iş dünyasının ünlü isimlerinin katılacağı zirvede gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda iş dünyasının çeşitli kurum ve sektörlerinden yöneticiler konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede “strateji oluşturmada yeni nesil yönetim kurullarının rolünün, kriz dönemlerinde liderlik ve yönetim kurullarının sorumluluklarının, küresel belirsizlik ortamında yönetim kurullarını bekleyen 2026 ajandası” masaya yatırılacak.

TKYD, zirve ile Ege Bölgesi’ndeki şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamayı ve iyi yönetim anlayışının yaygınlaşmasını hedefliyor.