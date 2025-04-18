“Kurumsallaşma, aile şirketlerinde değişen koşullara uyum sağlama açısından kritik önemde”

MANİSA / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) iş birliğiyle düzenlenen, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve kurumsal dönüşümüne odaklanan “Aile Şirketlerinde Nesiller Arası Devir ve Kurumsallaşma Süreci” paneli, Manisa The 45 Hotel’de yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, aile şirketlerinin kuşaklar arası başarı yolculuğu mercek altına alındı.

Panelde aile şirketlerinin uzun ömürlü olabilmesi ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilmesi adına kurumsallaşmanın kritik rolüne dikkat çekildi. Konuşmacılar, yalnızca şirket içi dönüşüm değil, aynı zamanda bölgeler arası iş birliklerinin ve dayanışmanın da sürdürülebilir başarı için vazgeçilmez olduğunun altını çizdiler, ortak akıl ve ortak vizyon çağrısıyla, gelecek kuşaklara sağlam temeller bırakmanın gerekliliği vurguladılar.

Panele ev sahipliği yapan Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bozyaka, hem yerel hem de bölgesel ölçekte kurulan iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Aile şirketlerinin yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inşa sürecinde kuşaklar arası bilgi aktarımı, değerlerin korunması ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi hayati öneme sahip. EGİFED ve TAİDER ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu anlamlı buluşma, yalnızca bir panel değil; aynı zamanda ortak vizyonun, kolektif aklın ve bölgesel dayanışmanın güçlü bir yansımasıdır. Manisa’nın üretim gücüyle, tarihiyle ve girişimci ruhuyla bu tür iş birlikleri için doğal bir cazibe merkezi olduğuna inanıyoruz. Geleceği inşa ederken birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Geleceği yakalamak isteyen, kendini bugünden yenilemeli”

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu tür sivil toplum buluşmalarının yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda bölgeler arası iş birliğini güçlendirme ve deneyim transferini mümkün kılma açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için yalnızca yapısal değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Yelkenbiçer, “Kurumsallaşma, sadece bir yönetim modeli değil; bir zihniyet değişimidir. Değerlerin kuruma entegre edilmesi, karar alma mekanizmalarının şeffaflaşması ve yeni nesil liderliğin teşvik edilmesi bu sürecin temel bileşenleridir. Aile şirketlerinde sürdürülebilir başarının anahtarı, kültürel ve yapısal dönüşümü bir bütün olarak ele almaktan geçiyor. Kurumsallaşma, şirketin sadece yönetim biçimini değil; değerlerini, iletişim tarzını ve karar alma süreçlerini de dönüştürür. Bu dönüşüm, geleceğe hazırlığın en güçlü adımıdır. Bugünü anlayan, geleceği de şekillendirir” dedi.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi küresel dinamiklerin, aile şirketlerinin yeni kuşak liderleriyle buluştuğunda daha güçlü ve kapsayıcı sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, EGİFED olarak genç iş insanlarına yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecekleri bir vizyon alanı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

“Aile işletmeleri ekonominin en önemli kasıdır”

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, aile işletmelerinin sadece ekonomik sistemin değil, aynı zamanda toplumsal yapının da temel taşı olduğuna dikkat çekti. “Aile şirketleri, yalnızca üretim ve istihdam açısından değil, aynı zamanda kültürel değerlerin, güvenin ve sürdürülebilirliğin temsilcisidir” diyen Olten, TAİDER olarak bu bilinçle yürüttükleri faaliyetleri aktardı. Olten, “Amaçlarımızdan biri de, şirketlerin sadece dış rekabet gücünü değil, iç huzurunu da artıracak bir yönetim anlayışını teşvik etmek. İnandığımız bir gerçek var: Ailede birlik sağlanmadan, işletmede sürdürülebilirlik mümkün değildir. Bu yüzden bu panelin yalnızca bilgi paylaşımı değil; aynı zamanda ilham veren ve farkındalık yaratan bir öğrenme ortamı olacağına yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Panelin moderatörlüğünü EGİFED Danışma Kurulu Başkanı ve TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Buğra İlter üstlendi. Panelde; İnci Vakfı Güç Kaynağı ve TAİDER Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez, Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Levent Sarıgözoğlu ile METYX – Telateks CEO’su ve TAİDER Üyesi Besim Uğur Üstünel konuşmacı olarak yer aldı.