Kuşadası’na, 4 yeni 5 yıldızlı otel geliyor

AYDIN / EKONOMİ

Türkiye’de kitle turizminin oluşmasına öncülük eden ilçelerden olan Kuşadası, marka değerini yeniden kazanıyor. İlçede 4 adet 5 yıldızlı otelin inşa çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki zincir otellerinin 12'inci halkasını Kuşadası’nda açan Elite World Hotels & Resort, 250 nitelikli yatak kapasitesi ile kente önemli bir katma değer sağladı. Marriot ve Mövenpick gibi önemli global markaların yatırım planında yer alan kentte, 2 milyar lira yatırım bedeli ve 376 yatak kapasitesi ile Kısmet’s Otel’in yapımı Türkmen Mahallesi’nde sürüyor. Kentte, Kuşadası Otel ve AVM adıyla yeni bir tesisin daha yapımı devam ediyor. 166 odası ile ziyaretçilerine uluslararası standartlarda konforlu konaklama imkanı sunacak olan otele entegre olan AVM projesi kapsamında ise farklı sektörlerden markalar yer alacak.

Nitelikli yatak kapasitesi her geçen yıl artıyor

Hacıfeyzullah Mahallesi’nde 75 milyon euroluk yatırımla yapımına başlanan Kuşadası Doc’s Nouva, 742 oda kapasiteli. Karaova Mahallesi’nde 50 milyon euroluk yatırım bedeli ile inşaatı devam eden Aegean Sea Otel ise 320 oda ve 780 yatak kapasitesi ile Kuşadası turizmine büyük bir katkı sunacak. Tüm bu yatırımlar tamamlandığında Kuşadası yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 yeni 5 yıldızlı turizm tesisine kavuşacak. Yeni yapılan tesisler ile 1 sezonda yaklaşık 300 bin yabancı turistin misafir olması bekleniyor.

Yaptıkları çalışmalar sayesinde son dönemde ilçede değişim rüzgarlarının estiğini dile getiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlçemiz ulusal ve uluslararası otel zincirleri ile global markalar için yeni bir cazibe merkezi olmaya başladı. 22 adet 5 yıldızlı otele ve 29 bin 437 nitelikli yatak kapasitesine sahip olan Kuşadası, 4 adet 5 yıldızlı turizm tesisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milyarlarca liralık yatırımların tamamlanması ile 2 bin nitelikli yatak kapasitesine daha kavuşacağız” diye konuştu.

2019’da göreve geldiklerinde turizm ve sağlıklı kentleşme seferberliği başlatarak Kuşadası’nı Türkiye’nin ve dünyanın dikkat çeken destinasyonlarından birisi haline getirdiklerine dikkat çeken Günel, “Artan otel yatırımları, gastronomi ve eğlence sektöründeki çeşitlilik, uluslararası kruvaziyer turizminin canlanması ve sürdürülebilir turizm anlayışı, kentimizi yatırımcıların gözünde cazibe merkezi haline getiriyor” dedi.

Hedef 12 ay kaliteli turizm

Pandeminin ardından geçen 3 turizm sezonunu kruvaziyer ve konaklama turizmi alanında rekor ziyaretçi sayısı ile tamamladıklarını hatırlatan Günel, “Bu performans yeni zincir ve marka otel yatırımlarını da çekti. Yaşanan siyasi gelişmelere ve ekonomik krizlere rağmen turizm sektöründe Akdeniz çanağının en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye’nin yakaladığı bu ivmeden hak ettiğimiz payı almaya başladık ve hem global hem de ulusal zincir otel markalarının yatırım rotasına girdik. Gerek artan kaliteli yatak kapasitesi gerekse de doğanın içerisinde tatil yapma olanağı sunan kamp ve karavan alanları ile farklı kesimlerin tatil beklentilerini karşılayan Kuşadası’nın ‘kaliteli kent, kaliteli turizm’ imajı her geçen yıl yükseliyor. Prestijli yeni yatırımlar ile 12 ay turizm yapmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.