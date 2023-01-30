KUZKA’nın gündemi Batı Karadeniz’i Keşfet Teşvik Programı oldu

KASTAMONU - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2023 Yılı Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı’da gerçekleştirildi. KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Batı Karadeniz’i Keşfet Teşvik Programı, Sinop'ta Doğa Turizminin Geliştirilmesi Projesi Fizibilite Raporu ile TR82 Bölgesi Tarımsal Kalkınma Projesi’ne (BAKAP) ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Çankırı Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıbık, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Çankırı TSO Başkanı Hayrettin Çelikten, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile ilgili personel katıldı.

Toplantıda Genel Sekreter Genç, ajans faaliyetleri ve ajans tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen 2024-2028 Bölge Planı taslağına ilişkin yönetim kurulu üyelerine bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi.